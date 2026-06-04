Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/6/2026 - XSTN 4/6

XSTN 4/6. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 4/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSTN 28/5/2026
Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 28/5/2026 như sau:
- XSTN 21/5/2026
Kết quả xổ số ngày 21/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng có giải đặc biệt là 048987 và các hạng giải khác như sau:
- XSTN 14/5/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công bố kết quả xổ số ngày 14/5/2026 với giải đặc biệt là 261628 và các hạng giải khác như sau:
- XSTN 7/5/2026
Kết quả xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 7/5/2026 có giải đặc biệt là 472012 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa.
- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.
- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy lựa chọn người trúng thưởng.
- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.
- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng.
- Thứ Hai: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.
- Thứ Ba: Gồm đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ quay thưởng.
- Thứ Tư: Đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ thực hiện quay thưởng.
- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ thực hiện quay thưởng.
- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ thực hiện quay thưởng.
- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An tổ chức quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.
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