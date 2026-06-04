Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/6/2026 - XSTN 4/6

XSTN 4/6. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 4/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/6/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 4/6/2026

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- XSTN 28/5/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 28/5/2026 như sau:

XSTN 28/5, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 28/5/2026.

- XSTN 21/5/2026

Kết quả xổ số ngày 21/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng có giải đặc biệt là 048987 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 21/5, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 21/5/2026.

- XSTN 14/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công bố kết quả xổ số ngày 14/5/2026 với giải đặc biệt là 261628 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 14/5, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 14/5/2026.

- XSTN 7/5/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 7/5/2026 có giải đặc biệt là 472012 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTN 7/5, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 7/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy lựa chọn người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: Đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.