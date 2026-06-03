Phía bên kia thành phố tập 5: Mẹ Lan 'dằn mặt' bạn của con gái sau vụ va chạm xe

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 5.

Ở tập trước, vì lỡ "cảm nắng" cô bạn mới xinh đẹp, Cương không ngần ngại lên tiếng bênh vực Tuyết Lan trước những lời buộc tội của bạn thân. Cương cho rằng việc bài thi giống nhau có thể chỉ là sự trùng hợp về "tần số học thuật". Điều này khiến Khuê tổn thương sâu sắc và thất vọng vì cảm thấy ngay cả người bạn thân nhất cũng không tin tưởng mình.

Dù sáng hôm sau Cương nỗ lực làm hòa bằng cách nhường đồ ăn sáng cho Khuê, nhưng sự xa cách giữa cả hai vẫn hiện rõ khi tới trường. Tại lớp học, màn đối đầu ngầm giữa Khuê và Tuyết Lan chính thức bắt đầu. Khi Lan chủ động mượn vở để học hỏi ngôi sao toán học, Khuê đã thẳng thừng từ chối với lý do "hôm nay không có môn Toán nên không mang vở". Thái chớp lấy thời cơ này để mỉa mai xuất thân của Khuê, thậm chí miệt thị bạn học là con hoang ngay trước mặt Tuyết Lan.

Những lời lẽ của Thái đã khơi dậy ký ức kinh hoàng trong lòng Tuyết Lan. Cô chợt nhớ về người anh trai quá cố của mình - Huy, một học sinh hoàn hảo từng chịu áp lực nặng nề và cũng từng rất tức giận khi bị đem ra so sánh với một cậu bạn có hoàn cảnh tương tự như Khuê. Những mảnh ghép về vụ tai nạn đường tàu cướp đi sinh mạng của Huy dần được hé lộ qua những cơn ác mộng và sự mất kiềm chế của Lan, giải thích cho không khí ngột ngạt và bế tắc trong gia đình cô hiện tại.

Ở một góc nhìn khác, sự ấm áp từ mẹ của Cương - bà Phúc (Thùy Linh) dành cho Khuê như điểm sáng hiếm hoi. Bà Phúc không chỉ bênh vực mà còn khẳng định sẽ cùng con trai bảo vệ Khuê khỏi mọi sự bắt nạt mà cậu gặp phải.

Khuê ngay lập tức tìm Cương ngay sau khi phát hiện ra sự thật về Lan.

Trong tập 5 “Phía bên kia thành phố”, trên sân trường, nhóm bạn Cương (Võ Hoài Vũ), Khuê (Thái Vũ) và Tiến cùng nhau bàn tán về những rắc rối vừa qua. Vẫn với tính cách "hổ báo", Cương khẳng định nếu không có thầy giáo can thiệp, cậu đã không để yên cho đối phương. Trái ngược với sự nóng nảy của bạn, Khuê hiền lành khuyên Cương nên nhẫn nhịn để tránh làm phiền đến mẹ Phúc (Thùy Linh) thêm một lần nữa.

Câu chuyện thêm phần kịch tính khi Tiến đưa ra nhận định rằng Thái đang "cay cú" Khuê vì Tuyết Lan (Tú Quyên) dường như chỉ dành sự quan tâm cho Khuê. Tiến dẫn chứng rằng trong giờ toán, hai người thường trao nhau những ánh nhìn lạ, và Tuyết Lan cũng chỉ cổ vũ cho mỗi Khuê khi chơi bóng. Trước những lời gán ghép này, Khuê tỏ ra vô cùng bối rối và lập tức phủ định, cho rằng Lan tìm mình chỉ để hỏi bài.

Ở diễn biến khác, vụ va chạm giao thông xảy ra khi Cương và Khuê đạp xe từ trong ngõ ra đường lớn mà không chú ý, dẫn đến va chạm với ô tô của mẹ con Tuyết Lan. Thấy Lan xuống xe, Cương rất vui vẻ giới thiệu mình là bạn cùng lớp và muốn bỏ qua vụ việc vì là người quen. Tuy nhiên, mẹ Lan (Thùy Dương) lại tỏ ra vô cùng nghiêm khắc. Bà không ngần ngại giáo huấn Cương về việc đi đứng bất cẩn và đe dọa sẽ báo cáo sự việc lên nhà trường nếu cậu còn tái phạm, khiến không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Lan bày tỏ không muốn mẹ đưa đi học nữa

Sóng gió tiếp tục bủa vây Tuyết Lan khi cô trở thành mục tiêu của sự đố kỵ tại lớp học. Trong giờ ra chơi, hai bạn nữ cùng lớp đã cố tình nói lời mỉa mai và làm rơi sách của Lan xuống đất nhưng không chịu nhặt lên. Cuộc tranh cãi lên đến cao trào khi hai bên to tiếng, thu hút sự chú ý của cả lớp. Thấy Lan bị bắt nạt, Cương định tiến đến can ngăn nhưng lại bị đám bạn châm chọc là đang đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân".

Liệu những mâu thuẫn dồn dập này sẽ đẩy mối quan hệ giữa Tuyết Lan và nhóm bạn đi đến đâu?

Tập 5 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h ngày 3/6 trên VTV1.