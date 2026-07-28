Nhạc sĩ Lê Tự Minh xúc động viết ca khúc về người lính

(VTC News) -

Cuộc gặp gỡ với các thương binh, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM để lại nhiều cảm xúc với nhạc sĩ Lê Tự Minh.

Chứng kiến những người lính mang trên mình thương tật sau chiến tranh nhưng vẫn nở nụ cười lạc quan, ông đã viết nên ca khúc Thắp lên Việt Nam như lời tri ân dành cho những người cống hiến tuổi xuân, sức khỏe, thậm chí một phần cơ thể vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo nhạc sĩ Lê Tự Minh, cảm xúc đến quá nhanh khiến ngay tại hội trường, ông lấy điện thoại ghi lại những câu thơ đầu tiên và ngay đêm hôm đó, ca khúc Thắp lên Việt Nam được hoàn thành.

Ca khúc “Thắp lên Việt Nam” qua giọng hát của ca sĩ Tùng Dương.

Lê Tự Minh cho biết nguồn cảm hứng của Thắp lên Việt Nam không đến từ những chiến công trong lịch sử mà bắt nguồn từ cuộc hội ngộ của những người lính đã đi qua chiến tranh. Những vết thương còn hằn trên cơ thể họ trở thành chất liệu để ông viết nên một tác phẩm tri ân, nhắc nhớ về sự hy sinh phía sau hòa bình hôm nay.

“Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ thật trân trọng. Chính các anh là người đã thắp lên ngọn lửa Việt Nam thiêng liêng, thắp lên một dân tộc anh hùng để bạn bè kính trọng và con cháu tự hào”, nhạc sĩ chia sẻ.

Sau khi hoàn thành, ca khúc được nhiều nghệ sĩ thể hiện, trong đó có ca sĩ Tùng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi và NSND Thái Bảo. Mỗi giọng hát mang một màu sắc riêng nhưng đều truyền tải tinh thần tri ân, lòng biết ơn và niềm tự hào về người lính Việt Nam.

Nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông viết ca khúc ngay trong đêm khi cảm xúc dâng trào.

Theo tác giả, Thắp lên Việt Nam không chỉ là lời tri ân gửi tới các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Thông qua âm nhạc, ông mong thế hệ mai sau biết ơn những công lao, sự hy sinh của thế hệ đi trước, lòng tự hào sẽ tiếp tục được lan tỏa và gìn giữ trong đời sống hôm nay.