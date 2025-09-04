Người lính trong bức ảnh 'Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ' gây sốt ở phim 'Mưa đỏ'

(VTC News) -

Teaser phim "Mưa đỏ".

Theo Box Office Vietnam, sau 2 tuần công chiếu, Mưa đỏ đã đạt doanh thu 450 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé năm 2025 khi liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục.

Bộ phim không chỉ dẫn đầu doanh thu trong dịp nghỉ lễ 2/9 mà còn là tác phẩm duy nhất về đề tài lịch sử chiến tranh góp mặt trong Top 10 phim ăn khách nhất tại phòng vé Việt Nam.

Bức ảnh "Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị" của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Cùng với sức nóng của "Mưa đỏ", bức ảnh Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị xuất hiện trong khung hình ở cuối phim bất ngờ được chú ý trở lại. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ của chiến sĩ trẻ Lê Xuân Chinh giữa khói lửa bom đạn Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Hình ảnh ấy trở thành minh chứng sống động cho tinh thần quật cường của thế hệ cha anh và đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Mỗi lần hình ảnh được chia sẻ đều nhận thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng trăm đến nghìn bình luận.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, cựu chiến binh Lê Xuân Chinh cho biết ông chưa có dịp xem phim Mưa đỏ dù là nhân vật trong bức ảnh lịch sử gây “sốt” sau khi xuất hiện ở cuối phim. Thế nhưng, khi nghe tin tấm ảnh được sử dụng trong phim và được cộng đồng chia sẻ rầm rộ, ông rất phấn khởi, tự hào xen lẫn niềm xúc động.

Với ông, bức ảnh là hồi ức chung của cả một thế hệ lính Thành cổ Quảng Trị. Ông Lê Xuân Chinh coi việc đoàn phim lựa chọn bức ảnh để khép lại tác phẩm như một sự tri ân đặc biệt dành cho đồng đội.

“Dù chưa xem, tôi có thể hình dung được những thước phim tái hiện chân thực 81 ngày đêm khốc liệt ấy. Tôi may mắn trở về, còn biết bao đồng đội đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại nơi cổ thành… Anh em hy sinh nhưng tự hào. Nếu có dịp xem bộ phim, có lẽ tôi sẽ không cầm được nước mắt khi nhớ về anh em đã hy sinh", cựu chiến binh Lê Xuân Chinh nói.

Nói về bức ảnh nổi tiếng Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị, ông Chinh kể, đó là sáng 15/8/1972. Hôm ấy, ông được Ban Chỉ huy Trung đoàn giao nhiệm vụ dẫn nhà báo Đoàn Công Tính, phóng viên Báo Quân đội Nhân dân, vào khu vực Thành cổ.

Tại một chốt đóng quân ta ở phía Đông, gần sát bờ sông Thạch Hãn, chỉ cách Dinh Tỉnh trưởng hơn 100m, một nhóm chiến sĩ đang chuyện trò rôm rả giữa lúc pháo địch chuyển làn. Phóng viên Đoàn Công Tính đề nghị chụp ảnh. Lê Xuân Chinh - người trẻ nhất trong nhóm - được ưu tiên ngồi gần ống kính, tay cầm khẩu súng B40.

"Lúc đó thấy nhà báo thì ai cũng muốn được chụp ảnh. Biết đâu được khi bức ảnh này lên báo, biết đâu được bố mẹ nhận ra mình và biết rằng con mình vẫn còn sống. Chúng tôi nghĩ như thế nên khi nhà báo nói 'các đồng chí cười lên' thì tất cả đều cười.

Nụ cười giữa bom đạn chiến tranh ấy cũng bởi chúng tôi khi ấy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Quân đội, tin rồi cuối cùng chúng ta sẽ giành thắng lợi, thắng lợi vào một ngày không xa", người cựu binh nói, giọng như lạc đi vì xúc động.

Cựu chiến binh Lê Xuân Chinh, một trong những chiến sĩ có mặt trong bức ảnh "Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị". (Ảnh: Sơn Nguyễn)

Cựu binh Lê Xuân Chinh (SN1954) sinh ra và lớn lên ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (cũ). Lê Xuân Chinh là con một trong gia đình. Ông mồ côi cha từ thuở nhỏ. Năm 1971, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt, không thuộc diện phải ra trận, chàng trai 17 tuổi vẫn tự nguyện viết đơn nhập ngũ, mang trong mình khát vọng được góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 6/1972, ông được bổ sung vào biên chế Đại đội 18 thông tin liên lạc thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B. Cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn, ông tiến vào Thành cổ Quảng Trị - nơi trở thành biểu tượng khốc liệt nhất của cuộc chiến.

Trận Thành cổ kéo dài 81 ngày đêm (ngày 28/6/1972 đến ngày 16/9/1972) thì ông Lê Xuân Chinh bám trụ đến 70 ngày.

Chiều 5/9/1972, trên đường mang công văn từ Ban chỉ huy Trung đoàn xuống Ái Tử, ông dính pháo bầy. Mảnh pháo găm vào sườn trái, máu ướt đẫm toàn thân. Khi tỉnh lại, ông đã được đồng đội đưa về Bệnh viện dã chiến 112 ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Dù đã trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt hay hành trình mưu sinh đầy gian khó nơi vùng đất mới, người cựu binh với "nụ cười chiến thắng" ấy vẫn giữ vẹn nguyên khí chất người lính năm xưa - kiên cường, chân thành và lặng lẽ cống hiến.

Với ông, sống sót trở về đã là một may mắn lớn lao, còn được đồng đội nhớ đến, được Tổ quốc tri ân là niềm vinh dự thiêng liêng, không gì có thể sánh được.