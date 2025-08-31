'Mưa đỏ' trở thành phim doanh thu cao nhất năm 2025

(VTC News) -

Tối 31/8, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền cán mốc 335 tỷ đồng, vượt qua Bộ tứ báo thủ (332 tỷ, đạo diễn Trấn Thành) để trở thành phim ăn khách nhất năm 2025. Phim xếp thứ 5 trong danh sách phim nội địa có doanh thu cao nhất lịch sử.

Theo Box Office Vietnam, bộ phim còn lập kỷ lục doanh thu theo ngày: riêng trong 31/8, Mưa đỏ đạt 44 tỷ đồng, phá vỡ kỷ lục trước đó của Mai (43,9 tỷ đồng, ngày 14/2/2024). Thành tích này giúp Mưa đỏ trở thành hiện tượng đặc biệt, khẳng định dòng phim chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường thương mại.

"Mưa đỏ" cán mốc 335 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2025.

Sau 10 ngày công chiếu, Mưa đỏ không hề giảm nhiệt mà ngày càng tăng tốc khi dịp lễ 2/9 đến gần. Với đà này, giới quan sát dự đoán phim đủ sức vượt mốc 500 tỷ đồng, thậm chí có thể soán ngôi Mai (551 tỷ đồng) để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, với mục tiêu giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Mưa đỏ ghi điểm nhờ bối cảnh phim trường rộng 50 ha, dàn dựng công phu, kỹ xảo chân thực, cùng diễn xuất cảm xúc của dàn diễn viên trẻ. Khi dàn dựng, ê-kíp giữ tinh thần anh hùng của tiểu thuyết gốc nhưng tiết chế chất văn học, đưa yếu tố thực chiến vào nhiều hơn.