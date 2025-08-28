'Mưa đỏ' vượt mốc 200 tỷ đồng, lập kỷ lục cho phim chiến tranh Việt Nam

(VTC News) -

Theo Box Office Vietnam, tính đến tối 28/8, Mưa đỏ cán mốc 200 tỷ đồng, trở thành bộ phim chiến tranh có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam. Phim vượt qua Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng).

Riêng ngày 28/8, bộ phim thu về 21,7 tỷ đồng, bán hơn 264.000 vé với 4.793 suất chiếu trên toàn quốc. Con số này gần gấp 3 lần so với phim đứng thứ 2 cùng ngày - Làm giàu với ma (2,3 tỷ đồng, 1.841 suất chiếu). Tính đến nay, với gần 1 triệu vé bán ra và tỷ lệ lấp đầy trung bình 44%.

'Mưa đỏ' cán mốc 200 tỷ, lập kỷ lục mới cho phim chiến tranh Việt Nam.

Trước đó, phim Mưa đỏ cũng gây choáng ngợp khi chạm mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, sánh ngang tốc độ “bom tấn” của Lý Hải (Lật mặt 7: Một điều ước) hay Trấn Thành (Bộ tứ báo thủ). Đây đồng thời là phim Việt thứ 10 trong năm vượt ngưỡng trăm tỷ, góp phần khẳng định sự bùng nổ mạnh mẽ của điện ảnh nội địa.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - khẳng định, thành công của Mưa đỏ là “cơ hội vàng” để xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho dòng phim chiến tranh, cách mạng: “Chìa khóa nằm ở kịch bản tốt, chất lượng phim cao và công tác phát hành, quảng bá chuyên nghiệp”.

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, với mục tiêu giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Teaser phim "Mưa đỏ''.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Mưa đỏ ghi điểm nhờ bối cảnh phim trường rộng 50 ha, dàn dựng công phu, kỹ xảo chân thực, cùng diễn xuất cảm xúc của dàn diễn viên trẻ. Khi dàn dựng, ê-kíp giữ tinh thần anh hùng của tiểu thuyết gốc nhưng tiết chế chất văn học, đưa yếu tố thực chiến vào nhiều hơn.