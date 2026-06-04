XSMT 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/6/2026

XSMT thứ 5 ngày 4/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 4/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 4/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 5 mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: XSMT sẽ quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ mở thưởng tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ mở thưởng tại Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ quay số tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ mở thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Để được công nhận và chi trả giải thưởng, vé số phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ. Các thông tin trên vé cần trùng khớp với kỳ quay thưởng tương ứng và dãy số dự thưởng phải khớp với một trong các giải thưởng đã được công bố chính thức.

- Ngoài ra, tấm vé dùng để lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay có dấu hiệu chỉnh sửa. Vé cũng phải còn trong thời hạn nhận thưởng theo quy định thì mới đủ điều kiện thực hiện thủ tục lĩnh giải.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các điểm đổi thưởng, đại lý được ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận giải theo quy định.

- Nhiều người lựa chọn nhận thưởng tại đại lý vì thuận tiện và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, khi đổi vé tại đây, người trúng thưởng thường phải chi trả một khoản phí dịch vụ hoặc hoa hồng, mức phí phổ biến dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng.

- Trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người chơi sẽ được thanh toán đầy đủ số tiền trúng thưởng sau khi khấu trừ các khoản thuế theo quy định (nếu có) và không phát sinh thêm chi phí giao dịch.

- Nếu một tấm vé cùng lúc trúng nhiều hạng giải khác nhau, người trúng thưởng sẽ được nhận toàn bộ giá trị của các giải thưởng đó theo đúng thể lệ và quy định hiện hành.

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