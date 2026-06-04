Tin thế giới nổi bật trong ngày 4/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 4/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới, Israel và Lebanon đồng ý khôi phục lệnh ngừng bắn, Đức lần đầu thất bại trong cuộc đua vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ukraine tập kích Hạm đội Baltic của Nga và Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh giúp dễ dàng sa thải hàng nghìn công chức liên bang.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát cơ sở hạt nhân mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 3/6 đã tới thăm một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới được cho là có khả năng làm giàu uranium, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực hạt nhân quốc gia với tốc độ "theo cấp số nhân".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát Viện vũ khí hạt nhân và cơ sở sản xuất vật liệu vũ khí hạt nhân hồi 2024. (Ảnh: KCNA)

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim được báo cáo rằng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục mở rộng lực lượng hạt nhân nhằm tăng cường khả năng răn đe chiến lược.

KCNA cho biết Bình Nhưỡng sẽ duy trì vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng. Trước đó, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên phóng một số vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo, ra vùng biển phía tây nước này.

Nhiều chuyên gia nhận định loạt vụ thử tên lửa gần đây cho thấy Triều Tiên đang tìm cách củng cố vị thế hạt nhân và tăng cường năng lực răn đe trong khu vực.

Israel và Lebanon khôi phục lệnh ngừng bắn

Israel và Lebanon ngày 4/6 nhất trí triển khai trở lại lệnh ngừng bắn sau cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Washington.

Theo tuyên bố chung, hai bên đồng ý thành lập các khu vực thí điểm, nơi quân đội Lebanon sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về an ninh và không cho phép bất kỳ lực lượng vũ trang phi nhà nước nào hoạt động.

(Ảnh minh họa)

Thỏa thuận cũng bao gồm cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán chính trị và an ninh trong những tuần tới nhằm hướng tới một giải pháp toàn diện và lâu dài hơn.

Động thái này được xem là nỗ lực mới nhất nhằm giảm căng thẳng tại khu vực biên giới Israel - Lebanon, nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah thời gian qua.

Đức 'thất bại cay đắng'

Đức lần đầu tiên không giành được ghế thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 3/6. Trong cuộc bầu chọn dành cho nhóm Tây Âu và các nước khác, Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu, Áo nhận 131 phiếu, trong khi Đức chỉ đạt 104 phiếu bầu.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul gọi kết quả này là "một sự thất vọng thực sự", bởi Berlin từng thành công trong cả 6 lần tranh cử trước đó.

Đức thất bại trong cuộc đua vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Kết quả bầu chọn diễn ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều lời kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm tăng đại diện cho các khu vực đang phát triển như châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.

Nhiều quốc gia cho rằng cơ cấu hiện nay chưa phản ánh đầy đủ thực tế chính trị và kinh tế toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc mở rộng số ghế thường trực và không thường trực trong cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc.

Ukraine tập kích Hạm đội Baltic của Nga

Ukraine tuyên bố lần đầu tiên tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Hạm đội Baltic của Nga.

Theo thông tin từ Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 414 của Ukraine, tàu hộ vệ Boikiy thuộc Hạm đội Baltic đã bốc cháy sau khi bị UAV tự sát tấn công tại căn cứ hải quân Kronstadt, gần thành phố St. Petersburg hôm 3/6.

Ảnh vệ tinh chụp chiến hạm Boikiy sau cuộc tập kích hôm 3/6. Ảnh: Militarnyi

Video do phía Ukraine công bố cho thấy ít nhất hai UAV lao vào mục tiêu, trong đó đòn đánh đầu tiên gây ra hỏa hoạn trên chiến hạm đang nằm trong xưởng cạn để bảo dưỡng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Hạm đội Baltic trở thành mục tiêu trực tiếp trong các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

Mỹ cải tổ công chức liên bang

Tổng thống Donald Trump ngày 3/6 ký sắc lệnh hành pháp mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sa thải khoảng 8.000 công chức liên bang cấp cao tại Mỹ. Theo Nhà Trắng và Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM), sắc lệnh bãi bỏ một số cơ chế bảo vệ việc làm đối với nhóm công chức có vai trò ảnh hưởng đến quá trình hoạch định chính sách và hưởng mức lương cao trong hệ thống liên bang.

Giám đốc OPM Scott Kupor cho biết chính quyền muốn bảo đảm các cơ quan liên bang được điều hành bởi những người sẵn sàng thực thi các chỉ đạo và ưu tiên chính sách của chính phủ.

Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối từ các công đoàn và một số tổ chức đại diện công chức liên bang. Các bên chỉ trích cho rằng biện pháp mới có thể làm suy giảm tính độc lập của bộ máy hành chính và gia tăng ảnh hưởng chính trị đối với các cơ quan chính phủ.

Sắc lệnh được xem là bước đi mới nhất trong nỗ lực cải tổ bộ máy liên bang của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ hiện nay.