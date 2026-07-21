Sự thật tin đồn bố của Lamine Yamal sinh năm 1992, hơn con trai 15 tuổi

(VTC News) -

Sau chức vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không chỉ màn trình diễn của tiền đạo 19 tuổi thu hút sự chú ý, mà cả cha anh - Mounir Nasraoui - cũng bất ngờ trở thành chủ đề gây sốt khi nhiều người cho rằng khoảng cách tuổi tác giữa hai cha con chỉ vào khoảng 15 năm.

Trong những ngày sau trận chung kết World Cup, cụm từ "bố của Lamine Yamal sinh năm bao nhiêu" liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm.

Nguyên nhân xuất phát từ nhiều bài đăng lan truyền cho rằng Mounir Nasraoui sinh năm 1992, tức chỉ hơn Yamal (sinh năm 2007) khoảng 15 năm. Nếu thông tin này chính xác, cha của ngôi sao Barcelona đã có con khi mới khoảng 15-16 tuổi.

Bố của Lamine Yamal đăng ảnh cùng con trai với chiếc bánh sinh nhật vào tháng 6/2026. (Ảnh: @hustle_hard_304/Instagram)

Tuy nhiên, gia đình Yamal chưa từng công bố chính thức năm sinh của ông Mounir. Thông tin này hiện chủ yếu dựa trên các dữ liệu được chia sẻ trên mạng xã hội không có nguồn xác thực. Trong khi đó, dựa trên một số nguồn tin uy tín khi nhắc đến bố của Lamine Yamal kèm độ tuổi, năm sinh của ông có thể là 1987 hoặc 1986, không phải 1992 như lời đồn.

Đầu tháng 6 vừa qua, Mounir đăng tải bức ảnh đón sinh nhật trên Instagram. Trong hình, ông ngồi cạnh con trai trước chiếc bánh kem ghi tên tài khoản Instagram của ông và cắm nến số 39. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ. Năm 2024, phóng viên của Reuters đến phỏng vấn ông Mounir và đăng bài viết kèm thông tin ông 38 tuổi. Do vậy, tin đồn bố của Yamal sinh năm 1992 và có con ở tuổi thiếu niên hoàn toàn vô căn cứ.

Dù cha mẹ ly hôn khi Yamal còn nhỏ và đều đã xây dựng gia đình riêng, tiền đạo sinh năm 2007 vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cả hai.

Mounir Nasraoui thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ con trai. Tại EURO 2024, ông nhiều lần được truyền hình ghi lại khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc sau những bàn thắng của Yamal.

Đáng chú ý, chính Mounir cũng là người đăng lại bức ảnh nổi tiếng chụp Lionel Messi bế và tắm cho Yamal khi anh mới chỉ vài tháng tuổi trong một buổi chụp hình từ thiện của Barcelona năm 2007.

Dù luôn sát cánh cùng con trai, Mounir lại không thể đến Mỹ theo dõi trực tiếp World Cup 2026. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh trước trận chung kết, ông cho biết mình mắc bệnh động kinh, phải uống thuốc mỗi ngày và không thể mạo hiểm di chuyển xa.

"Tôi bị động kinh. Tôi phải dùng rất nhiều thuốc mỗi ngày và có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Nếu quá căng thẳng hoặc xúc động, tôi có thể mất kiểm soát mà không hề nhận ra. Vì thế, trước mỗi chuyến đi, tôi phải nghĩ cho bản thân, cho con trai và cả những người xung quanh. Tôi có thể gây ra rắc rối. Tốt hơn hết là ở nhà theo dõi mọi thứ qua truyền hình", Mounir chia sẻ.