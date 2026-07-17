Lamine Yamal chấn thương, phải tập luyện riêng trước chung kết World Cup

(VTC News) -

Theo ESPN, Lamine Yamal đã không tham gia buổi tập cùng đội tuyển Tây Ban Nha ba ngày trước trận chung kết World Cup 2026 gặp Argentina do gặp vấn đề ở đùi trái. Ngôi sao 19 tuổi phải tập riêng để hồi phục sau chấn thương gặp phải trong chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết hôm 15/7.

Sau tình huống mang về quả phạt đền cho Tây Ban Nha ở hiệp một ở trận đấu với Pháp, Lamine Yamal nhiều lần đi lại tập tễnh trên sân. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này vẫn thi đấu đến hết trận. Anh thậm chí đã đưa bóng vào lưới Pháp sau một pha đi bóng khéo léo, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Lamine Yamal không tham gia buổi tập cùng đồng đội chỉ 3 ngày trước trận chung kết. (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ thuộc biên chế Barcelona còn mang về quả phạt đền dẫn đến bàn mở tỷ số của Mikel Oyarzabal và liên tục khiến hậu vệ Lucas Digne khốn đốn. Digne thậm chí phải rời sân ở phút 72 sau khi nhiều lần bị Yamal vượt qua.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, ngay sau trận đấu, đội ngũ vật lý trị liệu đã tiến hành chăm sóc vùng đùi trái của Yamal. Để hạn chế nguy cơ chấn thương nặng hơn, ban huấn luyện quyết định cho anh thực hiện giáo án hồi phục riêng thay vì tập luyện cùng toàn đội.

Hình ảnh do Reuters đăng tải cho thấy Yamal ngồi ngoài sân với phần đùi trái được quấn băng trắng. Dù vẫn mang giày thi đấu, anh chỉ thực hiện các bài tập phục hồi trên thảm và sử dụng con lăn để giãn cơ, giảm tải cho vùng cơ bị quá sức.

Không chỉ Lamine Yamal, hậu vệ Pedro Porro cũng không đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau trận bán kết. Cầu thủ thuộc biên chế Tottenham ghi một bàn thắng trước Pháp nhưng phải rời sân ở phút 85 vì gặp vấn đề về cơ.

Video: Pedro Porro nâng tỷ số lên 2-0 ở bán kết

Dù vậy, HLV Luis de la Fuente không tỏ ra quá lo lắng về tình trạng của cả hai cầu thủ: "Theo những gì tôi được biết, Lamine không gặp chấn thương nghiêm trọng. Tôi vừa trao đổi với đội ngũ y tế và mọi tín hiệu đều rất tích cực. Còn Pedro Porro, có vẻ cậu ấy chỉ bị quá tải cơ bắp. Chúng tôi sẽ đánh giá thêm".

Theo ESPN, cả Yamal và Porro đều được kỳ vọng sẽ kịp bình phục để góp mặt ở trận chung kết. Việc hai cầu thủ tập riêng chỉ là biện pháp phòng ngừa, nằm trong kế hoạch quản lý khối lượng vận động nhằm giảm nguy cơ tái phát chấn thương.

World Cup 2026 là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Lamine Yamal. Tiền đạo 19 tuổi đã thi đấu 496 phút và đá chính ở tất cả các trận của Tây Ban Nha, ngoại trừ cuộc đối đầu với Cape Verde.

Trong khi đó, Pedro Porro đã đá chính 5 trong số 7 trận của Tây Ban Nha tại giải. Anh vượt qua Marcos Llorente để có suất đá chính ở vị trí hậu vệ phải, thi đấu 444 phút, đồng thời ghi bàn ở vòng 1/16 trước Áo và tiếp tục lập công trong trận bán kết gặp Pháp.