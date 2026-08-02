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Choáng ngợp dàn xe quy tụ tại ngày hội Bán tải Việt Nam 2026

(VTC News) -

Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026 quy tụ 350 xe và 1.000 thành viên đến từ các CLB trên cả nước, ghi dấu bằng những trải nghiệm đáng nhớ và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Mạnh Hùng
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