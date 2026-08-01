Tesla bác tin tách hoạt động tại Trung Quốc để sáp nhập với SpaceX

(VTC News) -

Tesla đã chính thức bác bỏ các thông tin cho rằng hãng đang cân nhắc tách, bán hoặc đóng cửa hoạt động tại Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho một thương vụ sáp nhập tiềm năng với SpaceX.

Thông tin này xuất hiện sau khi Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin cho biết ban lãnh đạo Tesla đã yêu cầu chuẩn bị phương án tách riêng mảng kinh doanh tại Trung Quốc. Theo báo cáo, kế hoạch bao gồm việc thành lập một đơn vị bán hàng độc lập để quản lý hoạt động xuất khẩu từ nhà máy Gigafactory Thượng Hải, đồng thời thiết lập các “tường lửa” nội bộ nhằm hạn chế nhân viên tại Trung Quốc tiếp cận dữ liệu và hoạt động của các bộ phận khác trong tập đoàn.

Tuy nhiên, khi được National Business Daily, The Paper cùng nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc liên hệ, đại diện Tesla Trung Quốc khẳng định đây là “thông tin sai sự thật”. Trên mạng xã hội X, CEO Elon Musk cũng gọi các báo cáo này là “tin giả” (fake news).

CEO Elon Musk cũng đã phủ định thông tin về việc Tesla có thể tách mảng kinh doanh tại Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đồn đoán về việc tái cấu trúc hoạt động của Tesla xuất hiện trong bối cảnh thị trường bàn luận về khả năng sáp nhập giữa Tesla và SpaceX, đặc biệt khi SpaceX đang thúc đẩy kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức định giá được cho là lên tới 75 tỷ USD.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II/2026, Elon Musk thừa nhận sự hợp tác giữa Tesla và SpaceX đang ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bất kỳ kế hoạch sáp nhập nào cũng sẽ phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý và không phải là chủ đề phù hợp để thảo luận trong cuộc họp với nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia của JPMorgan được Wall Street Journal dẫn lời, một thương vụ như vậy sẽ gặp nhiều “nút thắt thực tế” liên quan đến phê duyệt của cơ quan quản lý.

SpaceX hiện là một trong những nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ, tham gia nhiều chương trình vệ tinh và an ninh quốc gia. Vì vậy, nếu sáp nhập với Tesla, thương vụ có thể đối mặt với các rào cản pháp lý và địa chính trị đáng kể, đặc biệt tại Trung Quốc.

Đối với Tesla, Gigafactory Thượng Hải hiện vẫn là nhà máy lớn và có năng suất cao nhất trên toàn cầu.

Nhà máy Tesla Gigafactory tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, cơ sở này có công suất sản xuất hàng năm hơn 950.000 xe Model 3 và Model Y.

Dữ liệu mới nhất cũng cho thấy vai trò quan trọng của nhà máy như một trung tâm xuất khẩu toàn cầu. Trong tháng 6, lượng xe Model 3 và Model Y sản xuất tại Thượng Hải được giao tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý II/2026, tổng doanh số và lượng xe xuất khẩu từ nhà máy này tăng 32,8%.

Khác với nhiều hãng xe nước ngoài tại Trung Quốc, Tesla vận hành nhà máy ở nước này mà không thông qua liên doanh với doanh nghiệp địa phương.

Hãng từng cho biết hơn 95% linh kiện trên các mẫu Model 3 và Model Y sản xuất tại Trung Quốc được cung ứng ngay trong nước, thông qua mạng lưới hơn 400 nhà cung cấp nội địa. Đây cũng là yếu tố giúp Tesla đạt chi phí sản xuất thấp nhất trong hệ thống nhà máy của hãng trên toàn cầu.