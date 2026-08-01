Bắt kẻ điều hành 17 công ty 'ma', mua bán hóa đơn trái phép hơn 2.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và TP.HCM với giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

2 đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng (Mã số thuế: 0400100591; địa chỉ tại đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh) do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp, kinh doanh hàng hóa phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TP.HCM với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú tại TP.HCM) là đối tượng cầm đầu, điều hành 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn.

Đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, Trãi thuê nhiều người khác nhau để rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau để hợp thức hóa dòng tiền nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng. Qua hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 31/7, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.