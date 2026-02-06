Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, giao dịch nghìn tỷ đồng

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời thu hồi số tiền thu lợi bất chính.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu.

Bị can Trương Thị Hồng tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ xuất hiện nhiều nhóm người thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép.

Do không có hóa đơn đầu vào hợp pháp, các đối tượng đã thành lập khoảng 70 công ty để mua trái phép hóa đơn từ 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh) lập ra, sử dụng nhằm xuất khống hóa đơn.

Theo điều tra, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng đã thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (mã số doanh nghiệp: 6300372698, trụ sở tại TP Cần Thơ), do Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc.

Hồng thuê Anh với mức lương 10 triệu đồng/tháng để đứng tên điều hành doanh nghiệp, phục vụ việc phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống, kèm theo hàng hóa mua từ các cá nhân không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng giá trị hàng hóa chưa thuế GTGT gần 31 tỷ đồng, thuế GTGT gần 3,1 tỷ đồng, tổng cộng hơn 34 tỷ đồng, được sử dụng để Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (TP.HCM) kê khai thuế đầu vào.

Để hợp thức hóa nguồn hàng, Trương Thị Hồng tiếp tục mua hàng trăm hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long do Phạm Thị Ánh thành lập, với tổng giá trị hơn 33,8 tỷ đồng. Qua đó, Hồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.