Tên lửa và UAV Nga dội xuống Kiev, nhiều người thương vong

(VTC News) -

Theo AP, rạng sáng ngày 1/8 (giờ địa phương), Nga tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào thủ đô Kiev (Ukraine). Giới chức địa phương cho biết có ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau đòn tập kích.

Ông Vitali Klitschko, Thị trưởng Kiev, cho biết trên Telegram rằng một tòa chung cư 5 tầng ở quận Solomianskyi đã bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Nhiều người được cho là vẫn mắc kẹt bên trong tòa nhà, trong khi khu vực sân chung cư bốc cháy.

Ông Klitschko cũng cho biết người dân bị mắc kẹt tại một tòa nhà dân cư khác ở quận Shevchenkivskyi, sau khi tầng một và tầng hai của công trình này bị sập một phần. Theo thị trưởng quận Darnytskyi, nhiều nhà kho đã bốc cháy sau cuộc tấn công.

Lực lượng cứu hộ dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công từ Nga tại Kiev. (Ảnh: AP)

Đợt tập kích diễn ra chỉ 2 ngày sau cuộc không kích quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Nga trên khắp Ukraine, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thời gian qua liên tục kêu gọi Mỹ và các đồng minh tăng cường cung cấp tên lửa phòng không Patriot để giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công từ Nga.

Cuối ngày 31/7, ông Zelensky cho biết đã điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đồng thời trao đổi về cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Washington hồi đầu tuần, mà ông mô tả là “tích cực và mang tính xây dựng”.

Trong bài đăng trên Telegram hôm 31/7, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Các cuộc không kích của Nga nhằm vào đất nước chúng tôi vẫn tiếp diễn. Phòng không, đặc biệt là các tên lửa Patriot để đối phó tên lửa đạn đạo, vẫn là ưu tiên hàng đầu”.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara hồi tháng 7, Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất các hệ thống Patriot. Tuy nhiên, trong cuộc họp nội các tại khu nghỉ dưỡng tổng thống Camp David (bang Maryland) hôm 31/7, ông dường như đã rút lại cam kết này khi cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề trên.

“Chúng tôi chưa đồng ý điều đó. Chúng tôi đang thảo luận về việc này, nhưng chuyển giao loại công nghệ như vậy là điều không dễ dàng”, ông Trump nói.