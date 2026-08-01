Nam sinh cõng bạn đi học 10 năm liền đã tốt nghiệp bác sĩ Y khoa

6 năm trước, câu chuyện về đôi bạn thân Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh (ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cũ) đã lay động nhiều người. Suốt 10 năm, Hiếu cõng Minh đến lớp, và sau đó cả hai cùng đạt điểm cao trong kỳ thi đại học - một hành trình đẹp về tình bạn, lòng nhân ái và tinh thần hiếu học.

Nguyễn Tất Minh bị tật nguyền bẩm sinh khiến đôi chân và cánh tay phải co quắp và càng lớn lại càng teo lại. Dù vậy, Minh rất ham học và luôn mơ ước được đi học như các bạn cùng trang lứa. Ngô Minh Hiếu vì cảm thông với hoàn cảnh của bạn đã tự nguyện làm “đôi chân” cõng bạn đến trường suốt 10 năm, không quản ngại mưa nắng.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với tổng điểm 28,15 tổ hợp khối B (Toán 9,4 điểm; Hóa 9,75 điểm; Sinh 9 điểm), Hiếu thiếu 0,25 điểm để trúng tuyển Đại học Y Hà Nội. Hiếu trúng tuyển nguyện vọng 2 vào Trường ĐH Y Thái Bình.

Với hành trình 10 năm cõng bạn Nguyễn Tất Minh đến trường, Ngô Minh Hiếu cũng từng được Báo VietNamNet vinh danh là “Nhân vật truyền cảm hứng năm 2020”.

Đôi bạn Ngô Minh Hiếu - Nguyễn Tất Minh đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng yêu thương và tinh thần hiếu học.

Ngày 1/8, Ngô Minh Hiếu, chàng trai quê Thanh Hóa ngày nào, đã chính thức tốt nghiệp ngành Y khoa của Trường ĐH Y Dược Thái Bình.

Hiếu chia sẻ, điều nuối tiếc nhất là không đạt tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi như mục tiêu đề ra bởi chương trình học ngành y thực sự không hề dễ dàng. Song, niềm vui lớn hơn cả với Hiếu là em dần hiện thực hóa mong muốn trở thành bác sĩ - công việc có thể giúp đỡ được nhiều người như ước mơ từ thuở bé.

Cách đây 6 năm, chia sẻ với VietNamNet, Hiếu kể rằng ước mơ trở thành bác sĩ đã nhen nhóm từ khi em mới 5 tuổi. Trong một lần theo bố mẹ vào bệnh viện thăm người thân, cậu bé đọc được dòng chữ “Cấm hút thuốc” trên cửa kính và được một bác sĩ bế lên, khen biết đọc chữ sớm. Khi được hỏi lớn lên muốn làm gì, Hiếu đã không ngần ngại trả lời: “Muốn trở thành bác sĩ”.

Sau này, hành trình cõng người bạn đến trường suốt 10 năm càng thôi thúc Hiếu theo đuổi ước mơ ấy. Hiếu tin rằng nghề bác sĩ sẽ giúp mình có cơ hội giúp đỡ và đồng hành với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nam sinh cho hay, sau quãng thời gian đại học, ngoài việc tích lũy thêm kiến thức chuyên môn, bản thân cũng trưởng thành hơn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử và các kỹ năng xã hội.

“Ngày trước, khi cõng Minh đi học 10 năm, em chỉ đơn giản muốn chia sẻ khó khăn với bạn. Khi học ngành y, em càng thấy trách nhiệm của mình lớn hơn với sức khỏe, tính mạng con người. Qua những buổi trực bệnh viện, chứng kiến và tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh éo le, khổ sở, em càng thêm thương cảm, tự nhắc bản mình tu dưỡng bản thân và sống có trách nhiệm hơn”, Hiếu nói.

Ngô Minh Hiếu vừa tốt nghiệp ngành Y khoa. Trong ảnh là một giờ học của Minh Hiếu tại Trường ĐH Y Dược Thái Bình. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Hiếu cho hay, thời gian này em đang ôn luyện cho kỳ thi bác sĩ nội trú. “Em biết việc đỗ chương trình bác sĩ nội trú rất khó khăn vì tỷ lệ chọi cao. Nếu không đỗ, em sẽ bắt đầu đi thực tập tại các cơ sở y tế để đủ điều kiện dự kỳ thi cấp giấy phép hành nghề, trước khi xin vào làm ở một bệnh viện nào đó”, Hiếu nói.

Nam sinh chia sẻ đang tìm kiếm cơ hội được làm việc tại các bệnh viện trên toàn quốc, nhưng cũng sẵn sàng làm việc tại các bệnh viện ở quê nhà.

“Em mong muốn được thực tập tại các bệnh viện lớn để được tiếp xúc với nhiều ca bệnh, được học hỏi nhiều hơn, qua đó có cơ hội nâng cao tay nghề”, Hiếu chia sẻ.

Ngô Minh Hiếu (hàng thứ hai, đứng thứ hai từ phải sang) trong lễ tốt nghiệp của Nguyễn Tất Minh tại ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Dù lựa chọn hướng đi nào, Hiếu cho hay, đã theo ngành y, em luôn tự nhắc mình không ngừng học tập, nâng cao trình độ, giữ gìn y đức để giúp người và phát triển nghề nghiệp.

Nam sinh cho biết vẫn thường xuyên liên lạc với Nguyễn Tất Minh. Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025, Minh hiện làm lập trình viên web tại một công ty ở Thanh Hóa.

“Thỉnh thoảng, chúng em vẫn tới nhà nhau chơi, nhắn tin trò chuyện với nhau về những điều trong cuộc sống”, Hiếu nói.