Giá tiêu hôm nay 1/8: Trong nước tiếp tục neo ở mức cao, thế giới ít biến động

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 1/8 chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 142.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk đạt 141.000 đồng/kg. Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, đưa giá hồ tiêu trong nước dao động 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Mức giá này được hình thành sau đợt điều chỉnh trong phiên 29/7, khi Gia Lai, Đồng Nai và Đắk Lắk đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng và TP.HCM tăng 500 đồng/kg.

Trước đó, phiên 28/7 ghi nhận Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng tăng thêm 500 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giữ nguyên ở mức 140.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 25/7/2026 đến 1/8/2026

Địa phương 25 - 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 Lâm Đồng 141.000 141.500 142.000 142.000 142.000 142.000 Đắk Lắk 140.000 140.000 141.000 141.000 141.000 141.000 Gia Lai 137.000 138.000 139.000 139.000 139.000 139.000 Đồng Nai 137.500 138.000 139.000 139.000 139.000 139.000 TP.HCM 138.000 138.500 139.000 139.000 139.000 139.000

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao. (Ảnh minh họa: Báo Đà Nẵng)

Giá tiêu thế giới hôm nay ít biến động, riêng Indonesia nhích tăng

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật sáng 1/8, giá hồ tiêu xuất khẩu trên thị trường thế giới nhìn chung ít biến động so với phiên trước, riêng Indonesia điều chỉnh tăng giá, với tiêu đen tăng 0,06%, lên 6.760 USD/tấn, và tiêu trắng tăng 0,05%, lên 9.317 USD/tấn.

Trong khi đó, giá hồ tiêu xuất khẩu của Brazil, Malaysia và Việt Nam giữ nguyên. Cụ thể, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA là 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA là 12.200 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA duy trì 8.350 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 1/8/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Biến động Indonesia Tiêu đen 6.760 +0,06% Tiêu trắng 9.317 +0,05% Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.700 Đi ngang Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Đi ngang Tiêu trắng ASTA 12.200 Đi ngang Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Đi ngang Tiêu đen 550 g/l 6.050 Đi ngang Tiêu trắng ASTA 8.350 Đi ngang

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường.