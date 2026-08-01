Giá tiêu hôm nay 1/8: Trong nước tiếp tục neo ở mức cao, thế giới ít biến động

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 1/8 chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 142.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk đạt 141.000 đồng/kg. Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, đưa giá hồ tiêu trong nước dao động 139.000 - 142.000 đồng/kg.
Mức giá này được hình thành sau đợt điều chỉnh trong phiên 29/7, khi Gia Lai, Đồng Nai và Đắk Lắk đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng và TP.HCM tăng 500 đồng/kg.
Trước đó, phiên 28/7 ghi nhận Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng tăng thêm 500 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giữ nguyên ở mức 140.000 đồng/kg.
Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 25/7/2026 đến 1/8/2026
|
Địa phương
|
25 - 27/7
|
28/7
|
29/7
|
30/7
|
31/7
|
1/8
|
Lâm Đồng
|
141.000
|
141.500
|
142.000
|
142.000
|
142.000
|
142.000
|
Đắk Lắk
|
140.000
|
140.000
|
141.000
|
141.000
|
141.000
|
141.000
|
Gia Lai
|
137.000
|
138.000
|
139.000
|
139.000
|
139.000
|
139.000
|
Đồng Nai
|
137.500
|
138.000
|
139.000
|
139.000
|
139.000
|
139.000
|
TP.HCM
|
138.000
|
138.500
|
139.000
|
139.000
|
139.000
|
139.000
Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật sáng 1/8, giá hồ tiêu xuất khẩu trên thị trường thế giới nhìn chung ít biến động so với phiên trước, riêng Indonesia điều chỉnh tăng giá, với tiêu đen tăng 0,06%, lên 6.760 USD/tấn, và tiêu trắng tăng 0,05%, lên 9.317 USD/tấn.
Trong khi đó, giá hồ tiêu xuất khẩu của Brazil, Malaysia và Việt Nam giữ nguyên. Cụ thể, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.700 USD/tấn.
Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA là 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA là 12.200 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA duy trì 8.350 USD/tấn.
Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 1/8/2026
|
Quốc gia
|
Loại tiêu
|
Giá (USD/tấn)
|
Biến động
|
Indonesia
|
Tiêu đen
|
6.760
|
+0,06%
|
Tiêu trắng
|
9.317
|
+0,05%
|
Brazil
|
Tiêu đen ASTA 570
|
5.700
|
Đi ngang
|
Malaysia
|
Tiêu đen ASTA
|
9.300
|
Đi ngang
|
Tiêu trắng ASTA
|
12.200
|
Đi ngang
|
Việt Nam
|
Tiêu đen 500 g/l
|
5.970
|
Đi ngang
|
Tiêu đen 550 g/l
|
6.050
|
Đi ngang
|
Tiêu trắng ASTA
|
8.350
|
Đi ngang
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường.