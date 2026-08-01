Giá lúa gạo hôm nay 1/8: Gạo thơm Jasmine ở chợ tăng 2.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay đi ngang so với phiên trước

Giá lúa tươi trong nước hôm nay 1/8 nhìn chung ổn định so với phiên trước. Lúa IR 50404 được thu mua ở mức 5.400 - 6.500 đồng/kg, lúa OM 5451 ở mức 5.400 - 6.900 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 lần lượt dao động 6.200 - 7.100 đồng/kg và 6.000 - 7.100 đồng/kg. Riêng lúa OM 34 giữ mức 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 1/8/2026

Loại lúa Giá (đồng/kg) IR 50404 (tươi) 5.400 - 6.500 OM 5451 (tươi) 5.400 - 6.900 OM 34 (tươi) 6.000 - 6.100 Đài Thơm 8 (tươi) 6.000 - 7.100 OM 18 (tươi) 6.200 - 7.100

Giá gạo trong nước hôm nay ổn định, riêng gạo thơm Jasmine tại các chợ lẻ tăng 2.000 đồng/kg

Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay ổn định. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao nhất, lần lượt dao động 9.700 - 9.800 đồng/kg và 9.800 - 9.900 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 và Đài Thơm 8 được thu mua trong khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm đều ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 1/8/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.300 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.700 - 9.800 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.800 - 9.900

Giá gạo bán lẻ tại các chợ hôm nay nhìn chung ổn định, ngoại trừ gạo thơm Jasmine tăng 2.000 đồng/kg, lên 13.000 - 20.500 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được niêm yết 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Các mặt hàng còn lại cũng giữ ổn định, với gạo Đài Thơm ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo OM 18 từ 14.000 - 18.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg và gạo thường 12.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 1/8/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Biến động Gạo thường 12.000 - 15.000 Ổn định Gạo OM 18 14.000 - 18.500 Ổn định Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Ổn định Gạo Đài Thơm 15.000 - 16.000 Ổn định Gạo trắng thông dụng 16.000 Ổn định Gạo thơm Jasmine 13.000 - 20.500 +2.000 đồng/kg Gạo Sóc Thái 20.000 Ổn định Gạo Nàng Hoa 21.000 Ổn định Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Ổn định Gạo Hương Lài 22.000 Ổn định Gạo Nhật 22.000 Ổn định Gạo Nàng Nhen 28.000 Ổn định

Đối với phụ phẩm, mặt bằng giá dao động từ 7.850 - 8.700 đồng/kg. Tấm thơm giữ ở mức 8.550 - 8.700 đồng/kg, còn giá cám giữ dao động 7.850 - 8.000 đồng/kg.

Bảng giá phụ phẩm trong nước hôm nay 1/8/2026

Mặt hàng Giá (đồng/kg) Tấm thơm 8.550 - 8.700 Cám 7.850 - 8.000

Giá lúa gạo trong nước hôm nay nhìn chung ổn định, riêng gạo thơm Jasmine tại các chợ lẻ tăng giá. (Ảnh minh họa: Thời báo Tài chính Việt Nam)

Giá gạo thế giới hôm nay tiếp tục đi ngang

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 455 - 459 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm dao động từ 359 - 363 USD/tấn, trong khi gạo Jasmine ở mức 546 - 550 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm dao động 455 - 459 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 382 - 386 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được giao dịch trong khoảng 363 - 367 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động từ 290 - 294 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 1/8/2026

Quốc gia Loại gạo Giá (USD/tấn) Việt Nam Jasmine 546 - 550 Gạo thơm 5% tấm 455 - 459 Gạo thơm 100% tấm 359 - 363 Ấn Độ Gạo 5% tấm 363 - 367 Gạo 100% tấm 290 - 294 Thái Lan Gạo 5% tấm 455 - 459 Gạo 100% tấm 382 - 386

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.