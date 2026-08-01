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Giá lúa gạo hôm nay 1/8: Gạo thơm Jasmine ở chợ tăng 2.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 1/8 tại thị trường trong nước nhìn chung ổn định, riêng gạo thơm Jasmine ở chợ lẻ tăng 2.000 đồng/kg.

Giá lúa trong nước hôm nay đi ngang so với phiên trước

Giá lúa tươi trong nước hôm nay 1/8 nhìn chung ổn định so với phiên trước. Lúa IR 50404 được thu mua ở mức 5.400 - 6.500 đồng/kg, lúa OM 5451 ở mức 5.400 - 6.900 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 lần lượt dao động 6.200 - 7.100 đồng/kg và 6.000 - 7.100 đồng/kg. Riêng lúa OM 34 giữ mức 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 1/8/2026

Loại lúa

Giá (đồng/kg)

IR 50404 (tươi)

5.400 - 6.500

OM 5451 (tươi)

5.400 - 6.900

OM 34 (tươi)

6.000 - 6.100

Đài Thơm 8 (tươi)

6.000 - 7.100

OM 18 (tươi)

6.200 - 7.100

Giá gạo trong nước hôm nay ổn định, riêng gạo thơm Jasmine tại các chợ lẻ tăng 2.000 đồng/kg

Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay ổn định. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao nhất, lần lượt dao động 9.700 - 9.800 đồng/kg và 9.800 - 9.900 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 và Đài Thơm 8 được thu mua trong khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm đều ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 1/8/2026

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18

8.700 - 8.850

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8

9.200 - 9.400

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.300 - 9.400

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504

9.700 - 9.800

Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555

9.800 - 9.900

Giá gạo bán lẻ tại các chợ hôm nay nhìn chung ổn định, ngoại trừ gạo thơm Jasmine tăng 2.000 đồng/kg, lên 13.000 - 20.500 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được niêm yết 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg. 

Các mặt hàng còn lại cũng giữ ổn định, với gạo Đài Thơm ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo OM 18 từ 14.000 - 18.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg và gạo thường 12.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 1/8/2026

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Biến động

Gạo thường

12.000 - 15.000

Ổn định

Gạo OM 18

14.000 - 18.500

Ổn định

Gạo Sóc thường

15.000 - 16.000

Ổn định

Gạo Đài Thơm

15.000 - 16.000

Ổn định

Gạo trắng thông dụng

16.000

Ổn định

Gạo thơm Jasmine

13.000 - 20.500

+2.000 đồng/kg

Gạo Sóc Thái

20.000

Ổn định

Gạo Nàng Hoa

21.000

Ổn định

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Ổn định

Gạo Hương Lài

22.000

Ổn định

Gạo Nhật

22.000

Ổn định

Gạo Nàng Nhen

28.000

Ổn định

Đối với phụ phẩm, mặt bằng giá dao động từ 7.850 - 8.700 đồng/kg. Tấm thơm giữ ở mức 8.550 - 8.700 đồng/kg, còn giá cám giữ dao động 7.850 - 8.000 đồng/kg.

Bảng giá phụ phẩm trong nước hôm nay 1/8/2026

Mặt hàng

Giá (đồng/kg)

Tấm thơm

8.550 - 8.700

Cám

7.850 - 8.000

Giá lúa gạo trong nước hôm nay nhìn chung ổn định, riêng gạo thơm Jasmine tại các chợ lẻ tăng giá. (Ảnh minh họa: Thời báo Tài chính Việt Nam)

Giá gạo thế giới hôm nay tiếp tục đi ngang

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 455 - 459 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm dao động từ 359 - 363 USD/tấn, trong khi gạo Jasmine ở mức 546 - 550 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm dao động 455 - 459 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 382 - 386 USD/tấn. 

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được giao dịch trong khoảng 363 - 367 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động từ 290 - 294 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 1/8/2026

Quốc gia

Loại gạo

Giá (USD/tấn)

Việt Nam

Jasmine

546 - 550 

Gạo thơm 5% tấm

455 - 459 

Gạo thơm 100% tấm

359 - 363 

Ấn Độ

Gạo 5% tấm

363 - 367 

Gạo 100% tấm

290 - 294 

Thái Lan

Gạo 5% tấm

455 - 459 

Gạo 100% tấm

382 - 386 

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.

Diệu Hân (tổng hợp)
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