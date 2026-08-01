Giá lúa gạo hôm nay 1/8: Gạo thơm Jasmine ở chợ tăng 2.000 đồng/kg

Giá lúa tươi trong nước hôm nay 1/8 nhìn chung ổn định so với phiên trước. Lúa IR 50404 được thu mua ở mức 5.400 - 6.500 đồng/kg, lúa OM 5451 ở mức 5.400 - 6.900 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 lần lượt dao động 6.200 - 7.100 đồng/kg và 6.000 - 7.100 đồng/kg. Riêng lúa OM 34 giữ mức 6.000 - 6.100 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 1/8/2026
|
Loại lúa
|
Giá (đồng/kg)
|
IR 50404 (tươi)
|
5.400 - 6.500
|
OM 5451 (tươi)
|
5.400 - 6.900
|
OM 34 (tươi)
|
6.000 - 6.100
|
Đài Thơm 8 (tươi)
|
6.000 - 7.100
|
OM 18 (tươi)
|
6.200 - 7.100
Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay ổn định. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao nhất, lần lượt dao động 9.700 - 9.800 đồng/kg và 9.800 - 9.900 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 và Đài Thơm 8 được thu mua trong khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm đều ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 1/8/2026
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
|
7.500 - 7.600
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
|
7.500 - 7.600
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
|
8.700 - 8.850
|
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
|
9.200 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu OM 5451
|
9.300 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
|
9.700 - 9.800
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
|
9.800 - 9.900
Giá gạo bán lẻ tại các chợ hôm nay nhìn chung ổn định, ngoại trừ gạo thơm Jasmine tăng 2.000 đồng/kg, lên 13.000 - 20.500 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được niêm yết 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg.
Các mặt hàng còn lại cũng giữ ổn định, với gạo Đài Thơm ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo OM 18 từ 14.000 - 18.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg và gạo thường 12.000 - 15.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 1/8/2026
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Biến động
|
Gạo thường
|
12.000 - 15.000
|
Ổn định
|
Gạo OM 18
|
14.000 - 18.500
|
Ổn định
|
Gạo Sóc thường
|
15.000 - 16.000
|
Ổn định
|
Gạo Đài Thơm
|
15.000 - 16.000
|
Ổn định
|
Gạo trắng thông dụng
|
16.000
|
Ổn định
|
Gạo thơm Jasmine
|
13.000 - 20.500
|
+2.000 đồng/kg
|
Gạo Sóc Thái
|
20.000
|
Ổn định
|
Gạo Nàng Hoa
|
21.000
|
Ổn định
|
Gạo thơm Thái hạt dài
|
20.000 - 22.000
|
Ổn định
|
Gạo Hương Lài
|
22.000
|
Ổn định
|
Gạo Nhật
|
22.000
|
Ổn định
|
Gạo Nàng Nhen
|
28.000
|
Ổn định
Đối với phụ phẩm, mặt bằng giá dao động từ 7.850 - 8.700 đồng/kg. Tấm thơm giữ ở mức 8.550 - 8.700 đồng/kg, còn giá cám giữ dao động 7.850 - 8.000 đồng/kg.
Bảng giá phụ phẩm trong nước hôm nay 1/8/2026
|
Mặt hàng
|
Giá (đồng/kg)
|
Tấm thơm
|
8.550 - 8.700
|
Cám
|
7.850 - 8.000
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 455 - 459 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm dao động từ 359 - 363 USD/tấn, trong khi gạo Jasmine ở mức 546 - 550 USD/tấn.
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm dao động 455 - 459 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 382 - 386 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được giao dịch trong khoảng 363 - 367 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động từ 290 - 294 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 1/8/2026
|
Quốc gia
|
Loại gạo
|
Giá (USD/tấn)
|
Việt Nam
|
Jasmine
|
546 - 550
|
Gạo thơm 5% tấm
|
455 - 459
|
Gạo thơm 100% tấm
|
359 - 363
|
Ấn Độ
|
Gạo 5% tấm
|
363 - 367
|
Gạo 100% tấm
|
290 - 294
|
Thái Lan
|
Gạo 5% tấm
|
455 - 459
|
Gạo 100% tấm
|
382 - 386
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.