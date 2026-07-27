Giá lúa gạo hôm nay 27/7: Thị trường trong nước và thế giới đồng loạt đi ngang

(VTC News) -

Giá lúa trong nước tiếp tục ổn định trong phiên đầu tuần

Giá lúa tươi trong nước hôm nay 27/7 tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Lúa IR 50404 được giao dịch trong khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg, còn lúa OM 34 duy trì ở mức 6.100 - 6.300 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 5451 được thu mua từ 6.200 - 6.400 đồng/kg, lúa OM 18 dao động 6.800 - 7.000 đồng/kg và lúa Đài Thơm 8 giữ mức 6.850 - 7.000 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 27/7/2026

Loại lúa Giá (đồng/kg) IR 50404 (tươi) 6.100 - 6.200 OM 34 (tươi) 6.100 - 6.300 OM 5451 (tươi) 6.200 - 6.400 OM 18 (tươi) 6.800 - 7.000 Đài Thơm 8 (tươi) 6.850 - 7.000

Giá gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ trong nước chưa ghi nhận biến động

Thị trường gạo nguyên liệu trong nước hôm nay nhìn chung ổn định, các mặt hàng chưa có điều chỉnh về giá. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 được giao dịch từ 8.700 - 8.850 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được giao dịch ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, còn giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động từ 9.700 - 9.800 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 27/7/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.300 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.700 - 9.800

Tại các chợ lẻ, giá gạo Đài Thơm hôm nay dao động ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thơm Jasmine tiếp tục giữ mức 17.000 - 18.000 đồng/kg.

Ở các chủng loại còn lại, gạo thường giữ mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng có giá 16.000 đồng/kg. Gạo OM 18 và gạo Sóc thường cùng dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo Sóc Thái được niêm yết ở mức 20.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa có giá 21.000 đồng/kg, còn gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng giữ mức 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất với 28.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 27/7/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo thường 13.000 - 14.000 Gạo OM 18 15.000 - 16.000 Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Gạo Đài Thơm 15.000 - 16.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo thơm Jasmine 17.000 - 18.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Nàng Nhen 28.000

Phân khúc nếp hôm nay không ghi nhận thay đổi về giá. Nếp IR 4625 tươi tiếp tục được thu mua trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp 3 tháng khô dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Đối với nhóm phụ phẩm, thị trường cũng duy trì ổn định. Giá cám hiện ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg, trong khi tấm thơm được giao dịch từ 8.300 - 8.400 đồng/kg.

Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 27/7/2026

Loại Giá (đồng/kg) Nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 Tấm thơm 8.300 - 8.400 Cám 7.900 - 8.050 Nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500

Giá lúa gạo trong nước duy trì ổn định trong phiên 27/7. (Ảnh minh họa: VnEconomy)

Giá gạo thế giới hôm nay tiếp tục đi ngang

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục giữ ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán trong khoảng 546 - 550 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm duy trì ở mức 500 - 510 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm dao động từ 353 - 357 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ không biến động. Gạo 5% tấm được chào bán ở mức 361 - 365 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động 290 - 294 USD/tấn.

Tương tự, thị trường Thái Lan cũng giữ xu hướng đi ngang. Gạo 5% tấm được giao dịch trong khoảng 445 - 449 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 390 - 394 USD/tấn.

Theo VFA, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam từ 1/7 đến 15/7 đạt 274.749 tấn, trị giá 137,725 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu đến ngày 15/7 đạt 5,3 triệu tấn, trị giá 2,52 tỷ USD so với cùng kỳ về số lượng tăng 4,31% và về trị giá giảm 3,85% so với cùng kỳ năm 2025.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2026 sẽ đạt khoảng 8,1 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với dự báo trước đó nhờ nhu cầu tích cực từ các thị trường truyền thống, đặc biệt là Philippines và Trung Quốc.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 27/7/2026

Quốc gia Loại gạo Giá (USD/tấn) Việt Nam Gạo Jasmine 546 - 550 Gạo thơm 5% tấm 500 - 510 Gạo thơm 100% tấm 353 - 357 Ấn Độ Gạo 5% tấm 361 - 365 Gạo 100% tấm 290 - 294 Thái Lan Gạo 5% tấm 445 - 449 Gạo 100% tấm 390 - 394

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.