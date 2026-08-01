Ban giám khảo tiết lộ lý do chọn Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026

(VTC News) -

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra tối 31/7 tại TP.HCM với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm.

Kết quả nhận được sự quan tâm khi Emoura Phạm là người đẹp mang hai dòng máu đầu tiên đăng quang Miss Grand Vietnam. Theo Ban giám khảo, yếu tố này tạo nên nét mới cho cuộc thi, nhưng không phải tiêu chí duy nhất quyết định kết quả. Cô được lựa chọn dựa trên tổng thể ngoại hình, kỹ năng, tư duy, ngoại ngữ, thái độ và tiềm năng phát triển.

Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.

Chia sẻ với truyền thông sau cuộc thi, NSND Vương Duy Biên - Trưởng ban giám khảo cho biết kết quả được đưa ra sau quá trình trao đổi, phân tích ưu điểm, hạn chế và mức độ phù hợp của từng thí sinh với tiêu chí cuộc thi.

Ban giám khảo không chỉ căn cứ vào phần thể hiện trong đêm chung kết. Quá trình đánh giá được thực hiện xuyên suốt các hoạt động, bao gồm phần phỏng vấn kín, kỹ năng trình diễn, giao tiếp, tư duy, ngoại ngữ, thái độ làm việc và khả năng tiếp tục hoàn thiện.

Trưởng ban giám khảo nhận định Emoura Phạm có sự hài hòa giữa hình thể, nét hiện đại và dấu ấn riêng. Khả năng tư duy, diễn giải và trình bày quan điểm là một trong những ưu điểm của cô. Đây cũng là nhóm kỹ năng cần thiết đối với đại diện Việt Nam khi tham dự cuộc thi quốc tế.

“Chúng tôi phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng thí sinh trước khi thống nhất kết quả. Việc lựa chọn hoa hậu phải được đặt trong tổng thể nhiều tiêu chí, thay vì chỉ dựa vào hình thể hoặc một phần thi riêng lẻ”, NSND Vương Duy Biên cho biết.

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam tiết lộ ngay từ các cuộc họp đánh giá, Ban giám khảo đã có sự thống nhất cao đối với phương án lựa chọn Emoura Phạm. Bà cho rằng kết quả phản ánh quá trình thể hiện của thí sinh, đồng thời đáp ứng định hướng tìm kiếm đại diện Việt Nam tại Miss Grand International.

Người đẹp nằm trong nhóm thí sinh nổi bật nhất mùa giải năm nay.

Về phía Hoa hậu Đoàn Thiên Ân - Phó ban giám khảo, cô cũng cho rằng chiến thắng của Emoura Phạm là kết quả của toàn bộ hành trình, không chỉ đến từ phần ứng xử tại chung kết.

Theo Thiên Ân, ngoại hình lai giúp Emoura Phạm tạo sự khác biệt trong dàn thí sinh. Khả năng sử dụng tiếng Anh cũng là một lợi thế khi hướng đến Miss Grand International. Tuy nhiên, kết quả đăng quang còn được quyết định bởi phần phỏng vấn kín, kỹ năng sân khấu, thái độ trong các hoạt động và sự đầu tư xuyên suốt cuộc thi.

“Emoura chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam. Cô thể hiện mong muốn kết nối sâu hơn với quê hương của mẹ, đồng thời cho thấy sự nghiêm túc trong từng phần thi”, Đoàn Thiên Ân chia sẻ.

Khoảnh khắc đăng quang của Emoura Phạm.

Emoura Phạm sinh năm 2000, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Người đẹp có một thời gian sống tại Việt Nam lúc nhỏ. Năm 15 tuổi, cô sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, bang California.

Mỹ nhân sở hữu chiều cao 1m7, số đo ba vòng 79-59-92 cm. Tại cuộc thi, cô nằm trong nhóm thí sinh được chú ý nhờ gương mặt sắc sảo, khả năng tiếng Anh và phong cách trình diễn giàu năng lượng. Cô giành chiến thắng giải “Grand Business Award” và nhận giải “Thuyết trình về hòa bình” trong đêm chung kết.

Thời gian tới, Emoura Phạm sẽ tiếp tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng trình diễn, ứng xử để đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ vào cuối năm nay.