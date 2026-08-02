Giá vàng hôm nay 2/8: Thế giới ít biến động, vàng trong nước giảm

(VTC News) -

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Theo cập nhật mới nhất từ Kitco News, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.043 USD/ounce, chỉ tăng 2 USD/ounce so với phiên trước.

Trong tuần qua, giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.051,51 USD/ounce vào tối Chủ nhật (26/7) và tiếp tục tăng cao hơn vào thứ Hai.

Đà tăng chững lại vào thứ Ba khi thị trường trở nên thận trọng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, giá dầu duy trì ở mức cao cùng những lo ngại dai dẳng về lạm phát tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu tăng, qua đó gây áp lực lên giá vàng.

Giá vàng giảm xuống dưới 4.050 USD vào sáng thứ Tư và tạm thời mất đi mức hỗ trợ 4.000 USD, cuối cùng giá giao ngay đã thiết lập mức thấp nhất trong tuần ở mức 3.995,90 USD/ounce. Kim loại quý này đã phục hồi trước khi Fed giữ nguyên lãi suất.

Giá vàng trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh. (Ảnh minh họa)

Sự phục hồi mạnh mẽ nhất diễn ra vào thứ Năm sau khi lạm phát PCE giảm nhẹ giúp xoa dịu một số lo ngại về việc tăng lãi suất trên thị trường, đẩy giá vàng trở lại trên mức 4.100 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay cuối cùng đã đạt mức cao nhất tuần ở mức 4.119,82 USD/ounce vào giữa trưa thứ Năm, nhưng đà tăng đã suy yếu vào thứ Sáu.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục giằng co trong ngắn hạn khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực vẫn đan xen.

Giá kim loại quý giữ được vùng tâm lý 4.000 USD/ounce, song liên tục thất bại khi tiến lên khu vực trên 4.100 USD/ounce, cho thấy cả bên mua và bên bán đều chưa tạo được ưu thế rõ rệt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 2/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.043 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng thế giới đang ở giai đoạn tích lũy khi cả bên mua và bên bán đều chưa tạo được lợi thế rõ rệt. Mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng, trong khi vùng 4.100 USD/ounce vẫn là rào cản lớn đối với xu hướng tăng.

Về mặt kỹ thuật, khu vực 4.018 USD/ounce được đánh giá là vùng hỗ trợ gần nhất. Nếu giá xuyên thủng ngưỡng này, vàng có thể lùi về 3.995 USD/ounce, thậm chí là 3.960 USD/ounce. Ngược lại, nếu vượt thành công 4.101 USD/ounce, giá vàng có khả năng hướng tới các vùng kháng cự 4.114 USD/ounce và 4.166 USD/ounce.

Khảo sát tâm lý thị trường cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Trong nhóm chuyên gia Phố Wall, 29% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 35% cho rằng giá sẽ giảm và 35% nhận định thị trường sẽ đi ngang. Đối với nhà đầu tư cá nhân, 47% kỳ vọng giá vàng tăng, 30% dự báo giảm và 23% giữ quan điểm trung lập.

Giới phân tích nhận định, trong ngắn hạn, giá vàng trong nước nhiều khả năng vẫn sẽ chịu tác động trực tiếp từ diễn biến của thị trường quốc tế.

Nếu giá vàng thế giới chưa thể bứt phá khỏi vùng 4.100 USD/ounce, thị trường trong nước sẽ tiếp tục dao động với xu hướng thận trọng, trong khi lực mua bắt đáy có thể chỉ xuất hiện khi giá giảm sâu hơn.