Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9

Được khởi công từ năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 4.722 tỷ đồng, Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây Hà Nội lấy Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê làm hạng mục trọng tâm. Đến năm 2020, toàn bộ khu đầu mối Trạm bơm Yên Nghĩa gồm 7 gói thầu đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Tuy nhiên, hạng mục kênh dẫn nước La Khê vẫn chưa thể hoàn thiện do nhiều vướng mắc kéo dài.