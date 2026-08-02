Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9
(VTC News) -
Sau gần một thập kỷ thi công dang dở, hạng mục kênh La Khê (Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều mũi thi công, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/9.
Video: Công trường thi công cải tạo kênh La Khê
Tại nhiều đoạn tuyến, công tác cứng hóa lòng kênh đang được đẩy nhanh, trong khi các hạng mục kết cấu ngầm cũng dần hoàn thiện theo kế hoạch.
Nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, góp phần tăng tốc tiến độ và rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.
Song song với đó, các hạng mục lát đá vỉa hè, xây dựng đường giao thông dọc hai bên bờ kênh và chỉnh trang hạ tầng cảnh quan cũng được gấp rút triển khai, góp phần rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành dự án.