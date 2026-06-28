Bụi mù, bùn đất bủa vây cư dân quanh công trường kênh La Khê, Hà Nội

Ông Ngô Tuấn (59 tuổi, trú tại số 152 đường Ngô Quyền) cho biết, vào những ngày nắng, bụi từ công trường phủ kín khu vực trước cửa nhà , gia đình phải quét dọn nhiều lần mỗi ngày. Dù sinh hoạt bị xáo trộn, ông vẫn ủng hộ việc đẩy nhanh triển khai dự án bởi đây là công trình quan trọng để chống ngập. Ông mong muốn bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công cũng tăng cường các biện pháp hạn chế bụi bẩn để giảm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.