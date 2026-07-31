Giải đáp câu đố: Cái gì mà bạn càng chạy, nó càng khó bắt kịp?

(VTC News) -

Trong cuộc sống, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần di chuyển nhanh hơn thì sẽ đến đích sớm hơn hoặc bắt kịp điều mình đang theo đuổi. Thế nhưng, có một câu đố lại đặt ra tình huống hoàn toàn ngược lại: bạn càng chạy, nó càng khó bắt kịp.

Nghe qua, nhiều người sẽ liên tưởng đến một cuộc rượt đuổi. Có người nghĩ đến một con vật chạy nhanh, có người đoán là cái bóng, cơn gió hay thậm chí là thời gian. Mỗi đáp án đều có vẻ hợp lý nếu nhìn từ một góc độ nhất định.

Bạn càng chạy, nó càng khó bắt kịp. (Ảnh minh hoạ)

Điều khiến câu đố này trở nên hấp dẫn là nó không yêu cầu người chơi tính toán hay vận dụng kiến thức phức tạp. Thay vào đó, người giải cần tự đặt câu hỏi: liệu mình đang hiểu đúng ý nghĩa của từ “chạy” và “bắt kịp” hay chưa?

Đôi khi, đáp án không nằm ở tốc độ hay khoảng cách, mà ở cách con người nhìn nhận sự việc. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, một câu hỏi tưởng như vô lý lại có thể trở nên hoàn toàn hợp lý.

Đó cũng là lý do những câu đố dạng này thường được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Người này đưa ra một đáp án, người khác lại phản biện bằng một cách hiểu khác, khiến cuộc thảo luận kéo dài trước khi lời giải cuối cùng được hé lộ.

Vậy theo bạn, thứ gì càng chạy thì lại càng khó bắt kịp? Hãy thử đưa ra đáp án của mình ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.