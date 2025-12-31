Đố vui: Thứ gì không hình dạng, không khối lượng nhưng ai cũng chịu tác động?

(VTC News) -

Có những câu đố không nhằm tìm kiếm đáp án nhanh, mà gợi mở cách con người suy nghĩ về những khái niệm nền tảng của thế giới. Câu đố dưới đây thuộc dạng đó.

Thứ gì:

Không có hình dạng

Không có khối lượng

Không thể nhìn thấy

Nhưng lại chi phối mọi sự tồn tại và ai cũng chịu tác động?

Bạn nghĩ câu trả lời là gì?

Câu hỏi ngắn gọn, không chứa dữ kiện đánh lạc hướng, song buộc người trả lời phải vượt ra ngoài những gì có thể quan sát bằng giác quan.

Theo các nhà giáo dục, đây là dạng câu đố nằm ở ranh giới mỏng manh giữa IQ và triết học. Nó không kiểm tra khả năng tính toán, mà khơi gợi tư duy trừu tượng và khả năng nhìn nhận các khái niệm nền tảng của đời sống.

Theo bạn, nó là gì? Hãy để lại bình luận phía dưới và so sánh đáp án của các độc giả khác!