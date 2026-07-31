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Jaecoo J7 PHEV có gì đặc biệt cạnh tranh SUV Nhật, Hàn?

(VTC News) -

Jaecoo J7 PHEV nổi bật trong phân khúc SUV cỡ C nhờ thiết kế vuông vức và hệ truyền động Hybrid sạc ngoài, cho phép chạy tổng quãng đường kết hợp hơn 1.000 km.

Hùng Cường
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