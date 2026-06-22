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Thế giới xe: Mazda tái định vị xe cao cấp qua bộ đôi SUV

(VTC News) -

Mazda đang tái định vị thương hiệu theo hướng Japanese Premium qua bộ đôi SUV CX-60 và CX-90.

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