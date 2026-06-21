Xe mui trần giá từ hơn 1,3 tỷ đồng của Mazda trở lại Việt Nam sau 14 năm

(VTC News) -

Mazda MX-5 - hiện thân của tinh thần roadster thuần túy

Trong sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới tại Việt Nam, Mazda dành sự chú ý đặc biệt cho MX-5 - mẫu roadster đã trở thành biểu tượng của thương hiệu trong hơn ba thập kỷ - với vị trí trung tâm sân khấu.

Động thái này phần nào cho thấy hướng đi mới của Mazda tại Việt Nam. Hãng lựa chọn củng cố bản sắc thương hiệu thông qua những giá trị đã tạo nên tên tuổi của mình.

Mazda mang MX-5 trở lại Việt Nam sau 14 năm. (Ảnh: Mazda)

Ông Võ Văn Minh, Phó TGĐ Thaco Auto phụ trách kinh doanh xe du lịch, chia sẻ: "MX-5 hiện diện như một biểu tượng của thương hiệu. Trong suốt hơn ba thập kỷ, mẫu xe không chỉ là chiếc roadster bán chạy nhất thế giới mà còn là hiện thân của triết lý Jinba Ittai - Nhân mã nhất thể - sự hòa hợp giữa người và xe".

Mẫu xe cũng là nhân tố để thương hiệu từng bước hiện thực hóa định vị Japanese Premium tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Mazda MX-5 sở hữu kích thước dài 3.915 mm, rộng 1.735 mm, cao 1.235-1.240 mm tùy phiên bản, chiều dài cơ sở 2.310 mm và khoảng sáng gầm 135 mm.

Những thông số này cho thấy MX-5 được phát triển theo triết lý roadster truyền thống, ưu tiên sự nhỏ gọn và linh hoạt hơn là không gian sử dụng. Với chiều dài chưa tới 4 m và cấu hình hai chỗ ngồi, đây là một trong số ít mẫu xe thể thao cỡ nhỏ còn hiện diện trên thị trường. Khoang hành lý 130 lít đủ đáp ứng nhu cầu cho các chuyến đi ngắn.

Mazda MX-5 sở hữu thiết kế Kodo đặc trưng kết hợp kiểu dáng roadster mui trần, hướng đến cảm giác tự do và trải nghiệm lái giàu cảm xúc. (Ảnh: Mazda)

Mazda MX-5 sử dụng động cơ Skyactiv-G 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm, đi kèm chế độ lái Sport và hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh.

Điểm hấp dẫn của MX-5 không nổi bật ở sức mạnh động cơ mà ở sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn và khả năng phản hồi nhanh, đúng với triết lý mà Mazda duy trì từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt năm 1989.

Khoang lái được thiết kế tối giản, trang bị màn hình giải trí 8,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây, Android Auto và hệ thống âm thanh Bose 9 loa.

Khoang lái Mazda MX-5 được thiết kế theo triết lý lấy người lái làm trung tâm, ưu tiên sự tối giản và khả năng kết nối giữa người điều khiển với chiếc xe. (Ảnh: Mazda)

Xe cũng được trang bị ghế sưởi, điều hòa tự động, gương chống chói tự động, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động.

Về an toàn, Mazda MX-5 sở hữu 4 túi khí, cân bằng điện tử DSC, ABS, EBD, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau cùng các công nghệ hỗ trợ lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ phanh thông minh và cảnh báo người lái mất tập trung.

Hành trình lịch sử hơn 35 năm của Mazda MX-5

Với hơn 35 năm tồn tại, hơn 1 triệu chiếc MX-5 đã lăn bánh trên toàn cầu và được công nhận kỷ lục Guinness là mẫu roadster hai chỗ bán chạy nhất thế giới.

Mazda MX-5 sử dụng kết cấu nhẹ, phân bổ trọng lượng gần mức 50:50 cùng hệ dẫn động cầu sau nhằm mang đến trải nghiệm lái thể thao và giàu cảm xúc. (Ảnh: Mazda)

Khái niệm roadster xuất hiện từ cuối thế kỷ 19, ban đầu dùng để chỉ những cỗ xe nhẹ, nhanh và linh hoạt trên những cung đường dài.

Khi bước sang thời kỳ ô tô đầu thế kỷ 20, roadster trở thành định nghĩa dành cho những chiếc xe tối giản với hai chỗ ngồi, không đặt nặng sự tiện nghi mà tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm điều khiển.

Theo thời gian, nhiều thương hiệu xe thể thao mui trần nổi tiếng của Anh như MG, Triumph hay Lotus dần biến mất dưới áp lực từ các quy định về an toàn và khí thải.

Đến cuối thập niên 1970, thị trường gần như không còn một mẫu xe thể thao giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đủ thú vị để cầm lái mỗi ngày.

Năm 1979, nhà báo Bob Hall đã đặt ra một câu hỏi cho ông Kenichi Yamamoto, Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Mazda: "Tại sao không tạo ra một chiếc roadster kiểu dáng Anh Quốc với chất lượng Nhật Bản?".

Ý tưởng đó trở thành nền móng cho sự ra đời của Mazda MX-5 Miata.

Năm 1989, chiếc MX-5 đầu tiên ra mắt tại Triển lãm ô tô Chicago và nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Từ một dự án mang tính thử nghiệm, MX-5 dần trở thành di sản của Mazda.

Năm 2000, mẫu xe được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là chiếc xe thể thao mui trần hai chỗ bán chạy nhất lịch sử. Đến năm 2016, chiếc MX-5 thứ một triệu xuất xưởng tại Hiroshima, Nhật Bản.

Sau hơn 35 năm, Mazda cho rằng giá trị lớn nhất mà MX-5 tạo ra không nằm ở công nghệ hay sức mạnh động cơ, mà ở việc chiếc xe vẫn giữ nguyên triết lý ban đầu: nhỏ gọn, nhẹ và luôn đặt cảm xúc người lái lên hàng đầu.

Sau nhiều năm vắng bóng tại Việt Nam, Mazda MX-5 trở lại vào thời điểm thị trường đã thay đổi đáng kể, khi phần lớn người dùng ưu tiên những mẫu xe đa dụng, nhiều chỗ ngồi và sở hữu danh sách công nghệ ngày càng dài. Chính vì vậy, mẫu roadster hai chỗ ngồi này lại trở thành một "món lạ" hiếm hoi, gợi nhắc về thời điểm cảm xúc sau vô-lăng từng là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

MX-5 dự kiến được đưa về Việt Nam từ tháng 10 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Mức giá công bố như sau: