Giá xăng dầu hôm nay 20/6: Tăng nhẹ, ghi nhận 1 tuần giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Dù tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng giá dầu vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong nhiều tháng khi nhà đầu tư đánh giá tác động của thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hezbollah cũng như triển vọng hồi phục nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Dù phục hồi trong phiên nhưng giá Brent vẫn ghi nhận mức giảm khoảng 8% cả tuần do lo ngại gián đoạn nguồn cung đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn cao điểm của xung đột.

Một yếu tố được thị trường đặc biệt theo dõi là việc lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah chính thức có hiệu lực từ ngày thứ Sáu. Reuters cho biết các nước sản xuất dầu vùng Vịnh đã bắt đầu chuẩn bị tăng xuất khẩu khi rủi ro đối với hoạt động vận tải trong khu vực giảm bớt.

Dữ liệu từ MarineTraffic được Reuters dẫn lại cho thấy ít nhất 4 tàu chở dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày để hướng tới các cảng của Iraq và khu vực Vùng Vịnh.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa iStock).

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi hoàn toàn lưu thông qua Hormuz vẫn chưa thực sự rõ ràng. Những điều kiện mới do Iran đưa ra cho thấy quá trình bình thường hóa vận tải biển có thể không diễn ra suôn sẻ như thị trường từng kỳ vọng, qua đó hỗ trợ giá dầu trong phiên cuối tuần.

Dù vậy, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn là kỳ vọng nguồn cung sẽ tăng trở lại. Các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận Mỹ-Iran có thể giúp giải phóng hơn 85 triệu thùng dầu đang mắc kẹt trong khu vực và tạo điều kiện để dầu Iran quay trở lại thị trường sau khi các lệnh trừng phạt được nới lỏng.

Hormuz hiện vẫn là điểm then chốt của thị trường năng lượng toàn cầu. Khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua tuyến hàng hải này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định quá trình khôi phục hoàn toàn lưu lượng vận tải và sản lượng khai thác có thể kéo dài nhiều tháng.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 18/6, giá xăng E5 RON92 và các loại dầu đồng loạt giảm, trong khi giá xăng E10 RON95-III lần đầu được liên Bộ Tài chính - Công Thương công bố.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 20.126 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2.343 đồng/lít, không cao hơn 23.534 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.928 đồng/kg, không cao hơn 16.680 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.