Dự báo thời tiết 20/6: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng, có nơi trên 37°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/6/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến sáng 20/6, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ tăng nhiệt, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 20/6, Bắc và Trung Bộ nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 39°C. Nắng nóng ở khu vực này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đó, giai đoạn từ 20-25/6, nhiệt độ cao 37-40°C.

Khoảng 22-23/6, nắng nóng có thể xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ. Các ngày 23-24/6, Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Các khu vực khác duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/6/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C, có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, đồng bằng 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C, phía Nam có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.