Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón đợt nắng nóng mới sau chuỗi ngày mưa dông

(VTC News) -

Tin mưa lớn ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối 15/6 đến đêm 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 17/6, mưa vừa, mưa to và dông tiếp diễn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 170mm.

Chiều tối và đêm 15/6, đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Hôm nay 15/6, miền Bắc nhiều nơi tiếp tục hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Chiều tối và đêm mưa dông nhưng ngày 15/6, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng là thời tiết chủ đạo ở dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C. Nắng nóng ở các địa phương này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, mực nước trên một số sông ở khu vực Đông Bắc (Tuyên Quang, Cao Bằng) đang dao động, các sông khác ở Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức dưới báo động (BĐ)1.

Từ chiều tối nay đến ngày 17/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ.

Nhận định thời tiết từ đêm 16/6 đến ngày 24/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm 16/6 đến ngày 17/6, đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ 18-19/6, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, trong đó, đồng bằng mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng 20/6, đồng bằng khả năng tái diễn nắng nóng diện rộng.

Trong thời kỳ đầu dự báo, Bắc Trung Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi. Từ 20/6, khu vực này có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm, một số nơi ở các địa phương này nguy cơ xuất hiện mưa rào và dông.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất ở sườn dốc cũng như ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 15/6, Hà Nội ngày có mây, trời nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội tái diễn nắng nóng và nắng nóng gay gắt sau chuỗi ngày mưa dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, ngày mai 16/6, khu vực này xuất hiện mưa rào giúp "giải nhiệt", nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm còn 32°C, nhiệt độ thấp nhất 27°C.

Sang ngày 17/6, mưa rào và dông tiếp tục bao trùm Hà Nội, nhiệt độ cao nhất giảm còn 30°C, nhiệt độ thấp cũng giảm về mức 26°C.

Trong ngày 18/6, khu vực này tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất ít biến động, phổ biến khoảng 26°C, trong khi nhiệt độ cao nhất có xu hướng tăng, lên mức khoảng 33°C. Ngưỡng nhiệt cao nhất này duy trì trong ngày 19/6 ở Hà Nội, trời nắng ráo trở lại, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng nhẹ lên mức 27°C.

Từ 20-22/6, Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt, cao nhất 35-36°C, thấp nhất 28°C, trời ít mây và chuyển nắng nóng.

Trong 2 ngày cuối thời kỳ dự báo (23-24/6), nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng gay gắt 37°C, trời ít mây, oi bức, ngột ngạt. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này cũng tăng nhanh lên 30°C.