(VTC News) -

Từ ngày 15/6, các nhà mạng bắt đầu tạm dừng dịch vụ chiều gọi đi và nhắn tin SMS đối với hàng triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN.

Các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều thuê bao chưa xác thực. (Ảnh minh họa)

VinaPhone cho biết thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với gần 3 triệu thuê bao từ 9h ngày 15/6.

Trong khi đó, Viettel thông báo thực hiện khóa một chiều đối với hơn 5 triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin từ 0h cùng ngày.

Các thuê bao bị ảnh hưởng sẽ không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn SMS đi, nhưng vẫn có thể nhận cuộc gọi, tin nhắn đến và sử dụng dữ liệu Internet bình thường.

Đây là bước đầu tiên trong lộ trình quản lý thuê bao theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, hạn chế SIM rác, ngăn chặn tình trạng giả mạo danh tính và giảm nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Các nhà mạng cho biết thuê bao sẽ được khôi phục dịch vụ ngay sau khi hoàn tất xác thực thông tin mà không cần chờ đến các mốc thời gian tiếp theo.

Người dùng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng như My VNPT, My Viettel hoặc ứng dụng VNeID đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ngoài hình thức trực tuyến, khách hàng cũng có thể đến các điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp. Khi thực hiện xác thực, người dùng cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu thông tin.

Viettel cho biết đã bố trí khoảng 50.000 điểm hỗ trợ xác thực trên toàn quốc, bao gồm các cửa hàng Viettel, Viettel Store, điểm ủy quyền và hệ thống bán lẻ đối tác. Nhà mạng này cũng duy trì đội ngũ hỗ trợ lưu động và dịch vụ hỗ trợ tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật.

Trong khi đó, VinaPhone khuyến nghị các thuê bao đã nhận được thông báo nhưng chưa hoàn tất xác thực cần sớm thực hiện thủ tục để tránh ảnh hưởng đến việc liên lạc và sử dụng dịch vụ.

Theo lộ trình quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, sau khi bị khóa một chiều, người dùng vẫn có thêm 60 ngày để hoàn tất xác thực thông tin.

Nếu hết thời hạn này mà chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ và thu hồi số thuê bao theo quy định.

Như vậy, các thuê bao bị khóa một chiều từ ngày 15/6 sẽ đối mặt nguy cơ bị khóa hai chiều từ giữa tháng 8 nếu chưa hoàn tất xác thực. Sau đó 5 ngày, số thuê bao có thể bị thu hồi.

Các doanh nghiệp viễn thông khuyến cáo người dùng chủ động kiểm tra các thông báo từ nhà mạng và hoàn tất xác thực trong thời gian sớm nhất nhằm tránh gián đoạn liên lạc hoặc mất quyền sử dụng số thuê bao.