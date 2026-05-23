Các bước tự xác thực sim chính chủ trên ứng dụng VNeID

(VTC News) -

Theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động), xác thực trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (sau đây gọi tắt là ứng dụng VNeID) là 1 trong 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao được cho phép.

Quy định chỉ rõ xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động nhằm chuẩn hóa 04 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Quy định này nhằm siết lại tình trạng SIM không chính chủ - nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo thời gian qua.

Chính sách mới cho phép người dân có thể tra cứu toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình. Từ đó, họ xác nhận những số đang sử dụng và loại bỏ các số không phải do mình đăng ký hoặc không còn sử dụng bằng cách phản ánh qua VNeID.

Các bước tự xác thực sim chính chủ ngay trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng. Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

Bước 2: Nhấn tính năng Số điện thoại. Chọn yêu cầu tích hợp, nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin.

Bước 3: Tại Xác nhận tích hợp thông tin, công dân kiểm tra các thông tin, chọn Đang sử dụng số thuê bao hoặc Không sử dụng số thuê bao, rồi nhấn Xác nhận.

Bước 4: Xác nhận tích hợp thành công.

Việc xác thực thông tin thuê bao không áp dụng cho tất cả người dùng điện thoại di động. Theo đó, những thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng để đăng ký thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp sẽ được miễn, trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15/6/2026.