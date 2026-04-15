Cách kiểm tra số điện thoại đã được tích hợp trên VNeID

Nhiều người dùng vẫn băn khoăn không biết số điện thoại của mình đã hoàn tất xác thực thông tin theo đúng quy định hay chưa, đặc biệt là với những thuê bao lâu năm. Có 3 phương thức kiểm tra đơn giản mà người dùng có thể áp dụng:

Kiểm tra số điện thoại đã xác thực hay chưa qua VNeID

Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, vào mục tích hợp thông tin cá nhân, sau đó chọn phần số điện thoại.

Nếu số thuê bao hiển thị đầy đủ và không có yêu cầu bổ sung, nghĩa là thông tin đã được đồng bộ, không cần làm thêm thủ tục.

Nếu hệ thống yêu cầu xác nhận hoặc cập nhật, bạn cần làm theo hướng dẫn để hoàn tất xác thực.

Lưu ý: việc đồng bộ dữ liệu không diễn ra cùng lúc cho tất cả thuê bao. Vì vậy, nếu chưa thấy số điện thoại xuất hiện trên hệ thống, bạn có thể chờ thêm và kiểm tra lại sau.

Kiểm tra số điện thoại đã xác thực hay chưa qua tin nhắn tổng đài

Một trong những cách phổ biến và dễ thực hiện nhất để kiểm tra SIM chính chủ là gửi tin nhắn đến tổng đài 1414. Người dùng chỉ cần mở mục tin nhắn, soạn theo cú pháp: TTTB gửi 1414. Đây là dịch vụ hoàn toàn miễn phí, áp dụng cho tất cả các nhà mạng.

Ngay sau đó, hệ thống sẽ phản hồi với các thông tin liên quan như họ tên, ngày sinh, số giấy tờ và danh sách các thuê bao đang đăng ký dưới số CCCD đó. Nếu dữ liệu trả về trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên căn cước công dân gắn chip, điều này đồng nghĩa SIM đã được đăng ký chính chủ.

Ngược lại, nếu xuất hiện thông tin của người khác, người dùng nên nhanh chóng đến cửa hàng nhà mạng gần nhất để khiếu nại và cập nhật lại thông tin thuê bao.

Kiểm tra số điện thoại đã xác thực hay chưa qua ứng dụng nhà mạng

Người dùng cũng có thể sử dụng các app như My Viettel, My VNPT hoặc My MobiFone.

Nếu thông tin đã chuẩn hóa, hệ thống thường không yêu cầu cập nhật hoặc hiển thị trạng thái hợp lệ. Nếu xuất hiện cảnh báo cần xác thực, bạn phải thực hiện các bước đối chiếu giấy tờ và xác minh khuôn mặt theo quy định.

Ngoài ra, một dấu hiệu dễ nhận biết là tin nhắn từ nhà mạng. Trong trường hợp dữ liệu chưa khớp hoặc chưa hoàn tất xác thực, người dùng sẽ nhận được thông báo yêu cầu cập nhật trong thời hạn nhất định.

Lưu ý: Để thực hiện xác thực SIM chính chủ qua VNeID thành công, người dùng cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản. Trước hết, tài khoản VNeID phải được đăng ký và nâng cấp lên mức 2, tức đã hoàn tất định danh đầy đủ.

Số điện thoại dùng để xác nhận cần đang hoạt động bình thường, có khả năng nhận mã OTP từ hệ thống.

Bên cạnh đó, thông tin thuê bao của SIM phải trùng khớp với dữ liệu căn cước công dân đã đăng ký trên VNeID. Thiết bị sử dụng cần có kết nối internet ổn định qua WiFi hoặc mạng di động 4G/5G, đồng thời ứng dụng VNeID nên được cập nhật lên phiên bản mới nhất để tránh phát sinh lỗi.

Ngoài ra, người dùng cần chắc chắn rằng thiết bị không chặn tin nhắn từ nhà mạng để đảm bảo nhận được mã OTP, và điện thoại không gặp lỗi phần mềm hay xung đột ứng dụng có thể ảnh hưởng đến quá trình xác thực.