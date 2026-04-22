Cần làm ngay nếu nhận thông báo này từ ứng dụng VNeID

Từ ngày 15/4, các nhà mạng như Viettel, VinaPhone, MobiFone…tiến hành việc xác thực thông tin thuê bao theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo quy định, người dùng di động lần đầu tiên được cho phép tự tiến hành xác nhận thông tin bằng ứng dụng VNeID. Đây là kết quả của việc kết nối, chia sẻ và đối chiếu giữa nhà mạng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nội dung thông báo trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: MH)

Do đó, đối với những số điện thoại chưa được xác thực thông tin, ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao tiến hành việc xác thực ngay trên ứng dụng này.

Việc xác thực có thể tiến hành nhanh qua các bước sau:

Bước 1: Khi nhận được thông báo từ ứng dụng VneID với nội dung “Bạn có thông tin giấy tờ chờ xác định tích hợp”, người dùng nhấp vào mục Truy cập chức năng.

Bước 2: Nhập passcode của ứng dụng VNeID

Bước 3: Nhấp vào mục Số điện thoại trong Thông tin giấy tờ cá nhân

Bước 4: Xác nhận tích hợp những thông tin số điện thoại mà người dùng sử dụng.

Bước 5: Yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin Đang sử dụng thuê bao hoặc Không sử dụng số thuê bao.

Theo quy định của Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, người dùng di động sẽ có tối đa 2 tháng (từ ngày 15/4) để thực hiện việc xác thực thuê bao. Sau thời điểm 15/6, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ.