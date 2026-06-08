Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Phu nhân Thủ tướng 3 nước thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Các Phu nhân nhấn mạnh, thông qua hoạt động tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần này, họ cảm nhận được sự mến khách, thân thiện của người dân Việt Nam; hiểu hơn về văn hóa, tinh thần hiếu học và những nét văn hóa đặc trưng, văn hóa vùng miền của người Việt Nam. Hoạt động này góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Thái Lan. Phu nhân Đào Thị Bích Thủy hy vọng tình cảm tốt đẹp được vun đắp từ những cuộc gặp gỡ chân thành như hôm nay sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường kết nối văn hóa và tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng.