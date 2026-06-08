Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Sáng 8/6, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet cùng Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ 8-9/6.
Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam diễn ra trang trọng tại Trụ sở Chính phủ, Hà Nội.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thực hiện nghi lễ chào cờ hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet cúi chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng hai nước chụp ảnh chung tại sảnh lớn Phủ Thủ tướng.
Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước hội đàm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet tại hội đàm sáng 8/6.
Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất. Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia phát triển đa dạng, các chuyến thăm cấp cao vừa qua mở ra giai đoạn phát triển mới về chất, định hướng cho quan hệ hợp tác tin cậy hơn.
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định chuyến thăm lần này của Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực. Điểm sáng lớn nhất trong quan hệ hai nước là sự khởi sắc mạnh mẽ của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường kết nối kinh tế hiệu quả, phát triển hạ tầng giao thông logistics, kinh tế biên giới và đẩy mạnh các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh.