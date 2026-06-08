Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định chuyến thăm lần này của Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực. Điểm sáng lớn nhất trong quan hệ hai nước là sự khởi sắc mạnh mẽ của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường kết nối kinh tế hiệu quả, phát triển hạ tầng giao thông logistics, kinh tế biên giới và đẩy mạnh các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh.