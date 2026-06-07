Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm Việt Nam, tiếp tục khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt sâu sắc, tiếp tục khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia láng giềng. Nhân dịp này, ông So Naro, Đặc phái viên của Thủ tướng Hun Manet, đã có những chia sẻ sâu sắc về tầm quan trọng của chuyến thăm cũng như bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam và Campuchia.

Ông So Naro, Đặc phái viên của Thủ tướng Hun Manet

Một cột mốc lịch sử mới trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông So Naro, Đặc phái viên của Thủ tướng Hun Manet​ cho biết: Kể từ khi chính thức nhậm chức Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8/2023, Thủ tướng Hun Manet luôn luôn coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ với Việt Nam.

Sau chuyến công du chính thức đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 12/2023 và cuộc gặp gần nhất với Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Cebu (Philippines) vào tháng 5 vừa qua, chuyến thăm lần này đã tiếp tục kế thừa truyền thống ngoại giao vô cùng tốt đẹp.

Trong suốt thời gian qua, bất kỳ khi nào có cơ hội tại các hội nghị đa phương, Thủ tướng ba nước Campuchia, Việt Nam và Lào đã tranh thủ thời gian gặp gỡ, đặc biệt là duy trì thông điệp "ăn sáng làm việc".

Cơ chế này giúp lãnh đạo ba nước trao đổi sâu sắc hơn về quan điểm riêng đối với các vấn đề cùng quan tâm, thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai nước Campuchia - Việt Nam nói riêng và ba nước Đông Dương nói chung.

Nhấn mạnh về chuyến thăm đặc biệt lần này, ông So Naro chia sẻ: "Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này sẽ là một cột mốc lịch sử mới, tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay đang nổi lên nhiều vấn đề: cạnh tranh địa chính trị, các cuộc giao tranh nổ ra tại nhiều nơi, khủng hoảng năng lượng,… thì mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam càng đóng vai trò quan trọng trong việc cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, rào cản trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới sự phát triển vì hòa bình, thịnh vượng của cả hai quốc gia".

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN

Lịch sử đã chứng minh mối quan hệ giữa hai dân tộc được xây dựng bằng xương máu và sự hy sinh. Trong quá khứ, Campuchia từng hỗ trợ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Những chiến sĩ Quân đội tình nguyện Việt Nam cũng đã hy sinh xương máu để cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tàn bạo, mang lại sự hồi sinh mạnh mẽ và diện mạo rực rỡ cho đất nước Chùa Tháp như ngày hôm nay.

Đây chính là tài sản lịch sử vô giá, mang ý nghĩa thiêng liêng mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm phải tiếp tục vun đắp, bảo vệ và phát triển bền vững.

Những con số biết nói về hợp tác toàn diện

Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những tuyên bố ngoại giao, mà đã được cụ thể hóa bằng những thành quả thực chất, vượt bậc trên mọi lĩnh vực, từ cấp trung ương đến địa phương, đặc biệt là các hoạt động giao thương sôi động tại khu vực cửa khẩu biên giới.

Ông So Naro cho biết: Trong năm 2025 vừa qua, lượng khách du lịch Việt Nam đến thăm Campuchia đã tăng vọt lên vị trí dẫn đầu toàn cầu, đạt hơn 1,2 triệu lượt khách, vượt qua tất cả các quốc gia khác (Trung Quốc đứng thứ hai).

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: FB Thủ tướng Hun Manet)

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là thị trường xuất khẩu thứ hai của Campuchia. Các nhà đầu tư Việt Nam hiện đang triển khai hơn 200 dự án tại Campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng 3 tỷ USD. Từ năm 1980 đến nay, Việt Nam đã cấp hàng ngàn học bổng cho sinh viên Campuchia sang học tập và nghiên cứu.

Chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Hun Manet được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các chương trình hợp tác mang lại hiệu quả thực chất, đồng thời tháo gỡ, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương.

Đối tác chiến lược vì hòa bình, ổn định khu vực

Phân tích sâu hơn về bức tranh hợp tác giữa hai nước, Đặc phái viên So Naro chỉ rõ: Trước những biến động địa chính trị toàn cầu phức tạp, mối quan hệ Campuchia - Việt Nam ngày càng được thắt chặt toàn diện từ chính trị, ngoại giao, kinh tế đến an ninh, quân sự. Cốt lõi của thành quả này chính là lòng tin chiến lược được liên tục bồi đắp qua các chuyến thăm cấp cao và hoạt động giao lưu nhân dân.

Theo ông So Naro, sự gắn kết song phương này đã lan tỏa mạnh mẽ lên các diễn đàn đa phương, góp phần bảo vệ vai trò trung tâm của ASEAN.

Ông khẳng định, hai nước luôn duy trì cơ chế tham vấn, phối hợp chặt chẽ và nhất quán coi đối thoại ngoại giao là công cụ tối ưu để giải quyết khác biệt. Mọi nỗ lực đều hướng tới xây dựng môi trường hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, ví dụ như UNCLOS 1982.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: FB Thủ tướng Hun Manet)

Thay mặt Campuchia, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ trách nhiệm của Việt Nam khi cử lực lượng tham gia Nhóm quan sát viên ASEAN để giám sát lệnh ngừng bắn và tham gia thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan. Qua đó, ông khẳng định Việt Nam là người láng giềng tốt, đối tác chiến lược tin cậy vì một Đông Nam Á tự cường.

Chung tay kiến tạo tương lai mái nhà chung ASEANChia sẻ về một trong những trọng tâm chuyến công du lần này của Thủ tướng Hun Manet tại Hà Nội, ông So Naro đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026. Đây là diễn đàn do Việt Nam khởi xướng từ 3 năm trước và hội nghị năm nay chính là kỳ diễn đàn lần thứ ba, khẳng định tầm vóc chiến lược của ngoại giao Việt Nam.

Dưới góc nhìn của ông So Naro, diễn đàn lần này có ý nghĩa then chốt để quy tụ nguồn lực trí tuệ, từ đó xây dựng các khuyến nghị chính sách thực chất trình lên các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN.

Ảnh minh họa

Đặc phái viên So Naro chỉ ra rằng, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh cục diện địa chính trị toàn cầu cũng như tình hình an ninh thế giới đang bộc lộ nhiều bất ổn và biến động phức tạp.

Với chủ đề tập trung vào việc kiến tạo tương lai, đặt hòa bình, thịnh vượng và người dân làm trung tâm, AFF 2026 có sự gắn kết và cộng hưởng sâu sắc với chủ đề chung của năm Chủ tịch ASEAN do Philippines đảm nhiệm là "Cùng nhau định hướng tương lai - Navigating Our Future, Together". Sự đồng điệu này nhằm tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đại gia đình ASEAN vững vàng tiến về phía trước.

Thay mặt chính phủ Hoàng gia, ông So Naro khẳng định Campuchia hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Việt Nam trong việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, coi đây là không gian đối thoại mang tính bao trùm then chốt để nâng cao năng lực thích ứng và ứng phó của khối.

Chuyến thăm và tham dự diễn đàn của Thủ tướng Hun Manet không chỉ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, mà còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định hai quốc gia luôn đồng lòng, chung tay cùng các nước thành viên hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2045, quyết tâm chuyển mình đưa khu vực trở nên tự cường và vững bước hướng tới tương lai.