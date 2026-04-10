Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Campuchia

Tại cuộc hội kiến, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch Hun Sen nhân dịp năm mới Chol Chhnam Thmey; cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà Chủ tịch Hun Sen và phía Campuchia đã dành cho cá nhân đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng CPP đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa trong năm 2026; thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, đưa đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng cải thiện, vị thế của Campuchia trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen vui mừng gặp nhau.

Chủ tịch Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Campuchia của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khẳng định đây là minh chứng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ, bền chặt và khăng khít của quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Hun Sen gửi lời chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam vừa được Quốc hội khoá XVI tín nhiệm bầu tại Kỳ họp lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh, Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung của khu vực, trong đó có Campuchia.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hun Sen một lần nữa trân trọng bày tỏ lòng biết ơn, sự hỗ trợ chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Campuchia, không chỉ giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ mà còn giúp hồi sinh, phát triển và xây dựng đất nước Campuchia; nhấn mạnh nếu không có sự giúp đỡ và hy sinh của Việt Nam thì không có Campuchia hôm nay.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, cuộc gặp cấp cao ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Phnom Penh (ngày 6/2/2026) là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng không những tạo động lực chính trị vững chắc đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, thúc đẩy triển khai thực chất hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Chủ tịch Hun Sen khẳng định, Campuchia - Việt Nam - Lào không thể thiếu nhau và giữa ba nước dù đã có nhiều cơ chế hợp tác, vẫn cần nghiên cứu các cơ chế hợp tác mới, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Về phương hướng hợp tác Việt Nam và Campuchia thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị, xem đây là nhân tố cốt lõi và xuyên suốt, giữ vai trò định hướng chiến lược cho toàn bộ quan hệ song phương; duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường trao đổi quan điểm, chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị gia tăng gắn kết về kinh tế giữa hai nước, trong đó tập trung giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn, đẩy mạnh hợp tác, phát triển kinh tế khu vực giáp biên, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, đẩy mạnh gắn kết cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa các địa phương giáp biên, giao lưu giữa nhân dân hai nước. Đồng thời gia tăng tính bổ trợ của hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng, phát huy lợi thế so sánh trong các lĩnh vực của mỗi nước.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, hai nước cần đoàn kết trên tinh thần hữu nghị, truyền thống gắn bó lịch sử và tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen phát biểu tại buổi hội kiến.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ với Campuchia, ủng hộ mạnh mẽ một Campuchia phát triển và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng có thể, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển, xây dựng đất nước mang lại lợi ích cho nhân dân hai bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong quốc phòng - an ninh, giữ vững nguyên tắc không để bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia; sớm hoàn tất công tác phân giới - cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp, kiên quyết đấu tranh, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, chia rẽ quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức long trọng các hoạt động đánh dấu cột mốc kỷ 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia trong năm 2027.

Cũng trong sáng 10/4, lễ đón chính thức Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra tại trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Buổi lễ do Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary chủ trì. Ngay sau lễ đón, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey của Campuchia. Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn những tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ to lớn của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia trong việc vun đắp và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia và sẽ tiếp tục ủng hộ cơ quan Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Bà Samdech Khuon Sudary - Chủ tịch Quốc hội Campuchia chào đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Campuchia.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hòa bình, ổn định, độc lập và phồn vinh.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chúc mừng Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Campuchia gửi lời chúc mừng nhiệt liệt đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa XVI của Việt Nam bầu giữ các trọng trách quan trọng.

Samdech Khuon Sudary chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước Việt Nam đã đạt được thời gian qua dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động; đánh giá cao thành công của Việt Nam trong việc tinh gọn bộ máy. Chủ tịch Quốc hội Campuchia tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn xa của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, đất nước Việt Nam anh em sẽ tiếp tục vững bước phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới hoàn thành mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và bà Samdech Khuon Sudary - Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Samdech Khuon Sudary bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979 và luôn ủng hộ giúp đỡ Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước như ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao Quốc hội hai nước phát huy vai trò cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa hai Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị hai nước, giữa Nghị sỹ trẻ, nữ Nghị sỹ hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm cân bằng giới trong hệ thống chính trị, ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam tham chính ở cả trung ương và địa phương.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, Samdech Khuon Sudary khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước không bao giờ lay chuyển, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng mối quan hệ Việt Nam - Campuchia trong những năm gần đây tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; tin tưởng rằng trong thời gian tới quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố tăng cường vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới; khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Về phương hướng hợp tác song phương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên và các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh, trong đó có cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước và ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam, qua đó không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy và gắn bó.

Đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và trong khuôn khổ ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư mong muốn Quốc hội Campuchia tiếp tục cùng phối hợp chặt chẽ. Quốc hội hai nước cần tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế theo hướng toàn diện, bền vững và cùng có lợi. Tăng cường liên kết về thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài chính ngân hàng và chuỗi cung ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mức độ gắn kết của hai nền kinh tế.

Khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này, nhất trí giữ vững nguyên tắc không để bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của mỗi nước.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc đến lãnh đạo và nhân dân Campuchia.