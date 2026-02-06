Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

Cùng dự buổi gặp có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tại đây, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ báo cáo với Tổng Bí thư việc người đứng đầu Đảng ta chọn Campuchia là một trong những điểm đến đầu tiên ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIV là một sự kiện đặc biệt.

Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên rất cao của Đảng, Nhà nước ta đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng bà con cộng đồng người Việt tại Campuchia

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng bí thư Tô Lâm, quan hệ Việt Nam - Campuchia được thúc đẩy mạnh mẽ và phát triển tích cực với các cuộc gặp cấp cao 2 Đảng, 3 Đảng tại thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục là trụ cột quan trọng; trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên diễn ra sôi động.

Hợp tác kinh tế là điểm sáng khi kim ngạch thương mại hai nước năm 2025 đạt con số kỷ lục 11,33 tỷ USD (tăng 11,7% so với 2024), nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư cũng như mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Campuchia.

Sự phối hợp giữa 2 nước trong giải quyết các vấn đề liên quan công tác cộng đồng và bảo hộ công dân cũng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian để chia sẻ về vận hội mới của đất nước sau Đại hội XIV. Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, tiến mạnh, tự chủ và tự cường. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp cộng đồng người Việt tại Campuchia

Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư khẳng định: "Chưa lúc nào quan hệ Việt Nam – Campuchia được thấu hiểu và gắn bó tốt như lúc này". Để đưa mối quan hệ này đi vào thực chất hơn, Tổng Bí thư cho biết trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo 2 Đảng, 2 nước đã đạt sự nhất trí và thống nhất cao về những định hướng thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: "Chúng ta phải phấn đấu làm sao đi từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Phnom Penh chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Muốn thế phải có đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao. Đường bộ thế nào? Đường sông thế nào? Rồi kết nối về viễn thông, kết nối về tài chính, thuế khóa, phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực".

Tổng Bí thư cũng cho biết, dự án trường Hữu nghị Campuchia – Việt Nam với quy mô 6.000 học sinh đang được nỗ lực hoàn thành vào cuối năm nay, minh chứng cho sự hợp tác bền chặt trong giáo dục.

Thấu hiểu những trăn trở của bà con về địa vị pháp lý và sinh kế, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đề nghị phía bạn tạo điều kiện thuận lợi nhất để người gốc Việt ổn định cuộc sống và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả.

Tổng Bí thư đã trao tặng Hội Khmer-Việt Nam 20.000 USD cùng 200 phần quà hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn

Trong không khí ấm áp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư đã trao tặng Hội Khmer-Việt Nam 20.000 USD cùng 200 phần quà hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà ý nghĩa này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm ấm áp từ quê nhà gửi tới những người con xa xứ.