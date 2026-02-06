Tổng Bí thư Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Campuchia

Trong chương trình chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao tới sân bay quốc tế Techo (Phnom Penh).

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Hoàng cung Kuy Sophal, Phó Thủ tướng Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia tổ chức các lễ hội quốc gia và quốc tế Chhin Kentana; Cố vấn trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Bộ trưởng bên cạnh Bộ Hoàng cung Chhea Horn; Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Hout Hak; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao tại sân bay.

Chuyến công tác tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong thời điểm then chốt khi cả hai nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thuận lợi và thách thức đan xen.

Với những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua, chuyến công tác của Tổng Bí thư dự kiến mở ra cơ hội gắn kết chặt chẽ và sâu sắc giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo sự đan xen lợi ích chiến lược trên các lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, hạ tầng, năng lượng, giao thông…

Đặc biệt, chuyến công tác sẽ giúp thống nhất nhận thức ở cấp cao nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đề ra những phương hướng lớn, tạo nền tảng chính trị quan trọng để khơi thông hợp tác trên nhiều lĩnh vực trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ổn định, bền vững, lâu dài trong thời gian tới.