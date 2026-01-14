Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha chào từ biệt

(VTC News) -

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia đạt được thời gian qua, tin tưởng Campuchia tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, từ hợp tác giữa các kênh Đảng, Chính phủ, nghị viện đến hợp tác địa phương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, quan hệ hai nước được hình thành từ lịch sử đoàn kết, gắn bó, hy sinh cho nhau vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và vì lợi ích chung của ASEAN; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp của Campuchia đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư đề nghị hai nước đẩy nhanh kết nối hạ tầng, phát triển hạ tầng thương mại biên giới, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD theo mục tiêu đề ra; đẩy mạnh hợp tác thương mại, nhất là đối với các mặt hàng lúa gạo, hạt điều và cao su; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh; phối hợp trong công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; tạo điều kiện thuận lợi về địa vị pháp lý, trong đó có việc cấp quốc tịch cho người gốc Việt tại Campuchia, để họ định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Chea Kimtha trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới 2026 của Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen tới Tổng Bí thư Tô Lâm; cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của phía Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu quan trọng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp và Việt Nam sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm.