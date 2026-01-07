Campuchia kỷ niệm ngày chiến thắng 7/1, nhấn mạnh sự giúp đỡ vô giá của Việt Nam

Sáng 7/1, trong thông điệp long trọng kỷ niệm 47 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2026), Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đã nhấn mạnh vai trò quyết định của liên minh chiến đấu giữa Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia và sự giúp đỡ vô giá của quân tình nguyện Việt Nam trong việc hồi sinh đất nước Chùa Tháp và bước sang một kỷ nguyên mới độc lập – tự do – dân chủ và phát triển.

Pano kỷ niệm 47 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2026)

Trong thông điệp gửi tới đồng bào, Chủ tịch Hun Sen đã gợi lại ký ức đau thương về 3 năm 8 tháng 20 ngày dưới chế độ Pol Pot – thời điểm mà xã hội Campuchia bị đảo lộn hoàn toàn, người dân bị tước đoạt mọi quyền cơ bản và đẩy dân tộc đến bờ vực tuyệt chủng.

Đứng trước thảm cảnh đó, Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia đã ra đời và nhận được sự hưởng ứng kịp thời, mạnh mẽ từ nước láng giềng Việt Nam. Samdech Hun Sen khẳng định: "Chúng ta mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh cao cả của những người anh hùng, chiến sĩ thuộc Mặt trận Đoàn kết cứu quốc Campuchia và sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam trong việc lật đổ chế độ tàn bạo này".

Người dân Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam năm 1979

Thông điệp nhấn mạnh, nhờ có điểm mốc 7/1/1979, Campuchia mới có cơ hội để hồi sinh từng bước từ đống tro tàn. Sự kết hợp giữa ý chí tự lực tự cường của nhân dân Campuchia và sự ủng hộ của các nước bạn bè đã giúp Campuchia đạt được hòa bình toàn diện, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và nâng cao đời sống người dân.

Trong năm 2025 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet thông qua Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I, Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Dưới ngọn cờ của Đảng Nhân dân Campuchia, tinh thần ngày 7/1 vẫn luôn là ngọn đuốc soi sáng. Chủ tịch Hun Sen kêu gọi mọi người dân ghi nhớ lịch sử, ghi nhớ những tội ác chống lại di sản văn hóa và nhân loại để cùng nhau bảo vệ hòa bình bền vững.

Việc nhắc lại vai trò của Việt Nam trong văn bản chính thức ngày hôm nay một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc là yếu tố sống còn cho sự ổn định và phát triển của khu vực.