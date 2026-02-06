Tổng Bí thư Tô Lâm rời Thủ đô Vientiane lên đường thăm cấp Nhà nước Campuchia

Kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm Cấp Nhà nước tại Lào, sáng nay (6/2), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn Đại biểu cấp cao nước ta rời Thủ đô Vientiane lên đường thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Cuộc gặp Người đứng đầu 3 Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào theo lời mời của Quốc vương Norodo Sihamoni và Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia Hunsen.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Cùng đi với Tổng Bí thư Tô Lâm có các đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967, hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia, sau Trung Quốc và Mỹ, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024.

Cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm là dịp để các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; qua đó không những làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, mà còn tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển lên tầm cao mới, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Trước đó, tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại Lào có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Kikeo Khaykhamphithoune; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác; thông báo kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh; dự lễ buộc chỉ cổ tay; dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; lãnh đạo một số bộ, ngành hai nước cũng đã gặp gỡ trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua; nhấn mạnh những kết quả đạt được không chỉ góp phần trực tiếp vào sự phát triển của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai bên nhất trí rằng bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trên cơ sở các thỏa thuận và cơ chế hợp tác hiện có, hai bên tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất; gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.

Trên cơ sở những định hướng lớn mang tầm nhìn dài hạn, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng. Cùng với đó, đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt các dự án chiến lược, tạo động lực mới cho gắn kết kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển vùng, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới; nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cần tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần củng cố sự hiểu biết, nền tảng văn hóa tinh thần giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, tư pháp và hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục tạo nền tảng pháp lý và động lực mới, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.