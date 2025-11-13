Khai mạc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2

Sáng 13/11, tại Tây Ninh, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 chính thức bắt đầu.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm, người dân đã có mặt đông nghịt tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Trên tay cầm cờ hoa của Việt Nam và Campuchia, người dân hô to những khẩu hiệu thắm đượm tình láng giềng hai nước.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 mở đầu với lễ đón đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, sang tỉnh Tây Ninh tham gia các hoạt động trong khuôn khổ.
Lễ đón được thực hiện trang trọng, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước trồng cây lưu niệm theo chuỗi sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai được tổ chức từ ngày 13 đến 14/11 tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Trước đó, hồi tháng 5/2022, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất diễn ra tại tỉnh Đồng Nai (Bình Phước cũ) với nhiều hoạt động ý nghĩa của Việt Nam và tỉnh Kratie của Campuchia.