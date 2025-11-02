Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Chiều 2/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với ngài Pete Hegseth - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ (trước đây là Bộ Quốc phòng).
Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995 - 2025), mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ duyệt đội ngũ.
Trước khi bước vào không gian trưng bày và hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth đã giới thiệu thành phần hai đoàn.
Trong không khí trọng thị của buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã thân mật giới thiệu với ngài Pete Hegseth về lịch sử các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Mỹ tới Việt Nam, đặc biệt là các chuyến thăm của Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong gần ba thập kỷ qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995.
Trước khi bước vào hội đàm, ngài Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ đã ký lưu bút tại Sổ vàng lưu niệm của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực quốc phòng chất lượng cao, đồng thời đề nghị mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học và hỗ trợ triển khai dự án Biên Hòa (Đồng Nai). Việt Nam cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm MIA. Cùng với đó Đại tướng Phan Văn Giang cũng bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.
Bộ trưởng Pete Hegseth cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam, khẳng định chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam, phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Mỹ coi hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là ưu tiên hàng đầu, đồng thời bày tỏ trân trọng trước sự hợp tác tích cực của Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm MIA.
Kết thúc hội đàm, hai bên đã trao đổi kỷ vật chiến tranh, thể hiện tinh thần thiện chí, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa hai Bộ Quốc phòng, hai quân đội và Nhân dân Việt Nam - Mỹ.