Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Trong không khí trọng thị của buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã thân mật giới thiệu với ngài Pete Hegseth về lịch sử các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Mỹ tới Việt Nam, đặc biệt là các chuyến thăm của Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong gần ba thập kỷ qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995.