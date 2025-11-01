Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN với Nhật Bản và Hoa Kỳ

(VTC News) -

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Nhật Bản.

Cuộc gặp là dịp để Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trao đổi về những vấn đề quan tâm chung và thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản.

Đại tướng Phan Văn Giang tham dự Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Nhật Bản.

Các Bộ trưởng đánh giá cao hợp tác ASEAN - Nhật Bản đã phát triển sâu rộng, năng động, trở thành hình mẫu quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thực chất và cùng có lợi ở khu vực.

Việc tổ chức cuộc gặp thể hiện mong muốn của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chia sẻ tiềm năng hợp tác quốc phòng còn nhiều, các Bộ trưởng khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa lĩnh vực hợp tác này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; nhấn mạnh rằng an ninh, an toàn ở Biển Hoa Đông và Biển Đông có vị trí đặc biệt quan trọng đối với hòa bình và ổn định ở khu vực; bày tỏ mong muốn đưa hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và ASEAN lên tầm cao mới.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực do ASEAN đóng vai trò trung tâm; đánh giá Nhật Bản luôn là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong khuôn khổ ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang đề xuất hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản thời gian tới tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm:

Một là hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR). Nhấn mạnh đây là lĩnh vực Nhật Bản có kinh nghiệm và thế mạnh hàng đầu, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên nghiên cứu tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với các thảm họa thiên nhiên.

Hai là hợp tác hàng hải. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam ủng hộ Nhật Bản và Philippines đảm nhiệm thành công vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh hàng hải chu kỳ 2024-2027. Việt Nam sẵn sàng tham gia tích cực vào các sáng kiến của Nhóm, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực.

Ba là ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên cần tiếp tục phát huy thành công từ chương trình hợp tác an ninh mạng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng mà Nhật Bản có thế mạnh và ASEAN có nhu cầu, như an ninh môi trường, an ninh không gian và công nghệ tiên tiến.

Đại tướng Phan Văn Giang dự tiệc trà giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ hữu nghị, sự tin cậy chiến lược, cùng quyết tâm của các bên, hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Đại tướng Phan Văn Giang đã dự tiệc trà giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth.

Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng ADMM+, một cơ chế hợp tác quan trọng của cấu trúc an ninh khu vực; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN ngày càng hiệu quả, thực chất, vì hòa bình và an ninh ở khu vực. Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh, an ninh biển đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với an ninh khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm các tuyến hàng hải tự do, rộng mở theo đúng luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cho rằng, khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống. Với nguyên tắc tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, ASEAN sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ cũng như các đối tác khác để hóa giải các thách thức này.

Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth (ngồi bên phải) tại tiệc trà.

Về phần mình, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng ASEAN - Hoa Kỳ thời gian qua ngày càng được củng cố, phát triển thực chất và hiệu quả. Hoa Kỳ là đối tác thường xuyên đề xuất tổ chức các cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN; tích cực tham gia vào cả 7 nhóm chuyên gia ADMM+; đồng thời chủ động đưa ra các sáng kiến tăng cường hợp tác và hỗ trợ xây dựng năng lực cho các quốc gia thành viên ASEAN.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao tính hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động do Hoa Kỳ đề xuất; hoan nghênh sự hỗ trợ và hợp tác của Hoa Kỳ với ASEAN trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, chia sẻ thông tin, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cướp biển, buôn lậu, đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Quang cảnh tiệc trà giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ.

Để hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, thực chất và tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Đại tướng Phan Văn Giang đề xuất ASEAN và Hoa Kỳ tập trung tăng cường chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức không gian biển, giúp các quốc gia ASEAN quản lý tốt hơn các vùng biển của mình; phối hợp hiệu quả trong ứng phó với các thách thức chung; đẩy mạnh hợp tác xây dựng năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và chống khai thác IUU một cách hiệu quả; nâng cao năng lực, thúc đẩy hợp tác ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu đến an ninh hàng hải, như phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa trên biển.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực chất, xây dựng lòng tin giữa ASEAN và Hoa Kỳ; tin tưởng rằng, với thiện chí và nỗ lực chung, hợp tác quốc phòng ASEAN - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất, đóng góp hiệu quả cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; kêu gọi các bên kiềm chế, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.