Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón và hội đàm với ngài Haluk Gorgun, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp đoàn Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong không khí thân mật, trọng thị và đầy nhiệt thành.
Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Haluk Gorgun mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước triển khai thiết thực và hiệu quả cho cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa hai nước, theo tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ, được thông qua nhân chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11/2023.
Cuộc gặp khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng được củng cố, phát triển bền chặt. Hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để mở rộng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.
Trước đó, hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng vào tháng 7/2025.
Tại Hội đàm, hai bên cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.
Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Qua đó, hai bên có thể giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu cũng như tiềm năng của mỗi nước.