Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Qua đó, hai bên có thể giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu cũng như tiềm năng của mỗi nước.