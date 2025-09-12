Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra vũ khí, khí tài của quân đội Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 12/9, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu đến kiểm tra khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: QĐND)

Tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác kiểm tra các khu trưng bày trong nhà, ngoài trời của Bộ Quốc phòng; động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ và Nhân dân tham quan Triển lãm.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: QĐND)

Sau khi kiểm tra thực địa, kết luận kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các thành tựu, trang thiết bị, công nghệ hiện đại do Việt Nam sản xuất được trưng bày tại Triển lãm, đồng thời bày tỏ vui mừng khi thấy đông đảo người dân đã đến tham quan Triển lãm.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: QĐND)

Cho rằng sự phát triển của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã tạo ra niềm tin, sự hứng khởi, là sự cống hiến được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ, Việt Nam xác định tăng cường, củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với mục đích để gìn giữ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh quan điểm bất biến "con người làm ra của cải, vật chất", Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn phải quán triệt sâu sắc quan điểm "người trước, súng sau"; Quân đội phải thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; trên cơ sở đó, tiếp tục trao đổi, chia sẻ, trau dồi nâng cao kiến thức.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng nước, sữa, lương khô cho người dân tại Triển lãm. (Ảnh: QĐND)

Trong những ngày còn lại của Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Bộ trưởng Quốc phòng mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác ứng trực, hậu cần - kỹ thuật, bảo quản trang thiết bị, đồng thời phục vụ tốt nhất cho bà con Nhân dân.