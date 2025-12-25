Đóng

Siêu đô thị thể thao Olympic: 'Nước cờ lớn' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

(VTC News)

Siêu dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở Hà Nội nổi bật với quy mô hơn 9.000ha, tổng vốn đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng, có sân vận động lớn nhất thế giới.

Đăng Khoa
